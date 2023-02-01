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親親抱抱變亮刀襲胸抓下體 女子慘遭砍傷邊哭邊走回家

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子上網認識1名印尼籍女移工，約出見面對方僅答應他可「親親抱抱」，陳卻伸舌頭還襲胸、抓下體，對方嚇到尖叫反抗，陳竟摀嘴還亮出美工刀作勢行刺，雙方在車上大打出手，女子猛踢喇叭被割傷後丟包，邊哭邊走回家才曝光，法院依加重強制猥褻罪判陳2年，可上訴。

檢警調查，陳男2021年9月22日用交友軟體認識女子，25日就約出見面開車載她到東區東峰公園停車場聊天，陳並擁抱、親吻向她示愛，女子則說「只能親親抱抱，要回印尼結婚才能進一步肢體接觸」，但陳持續摸胸部被拒絕，竟轉而強吻、襲胸企圖脫褲。

女子尖叫大喊慘遭陳扯髮、摀嘴，陳還拿一把美工刀推出刀片作勢要刺她，期間不斷亂摸她下體，女子掙扎過程奪刀，跨至駕駛座用腳猛踢喇叭、嘗試開鎖，雙方爆發激烈肢體拉扯，女子也持高跟鞋反擊，最終連同隨身物都被陳丟包，直到她回家向雇主哭訴才曝光。

審理時，陳男否認強制猥褻，辯稱只是想安撫女子情緒因為她一直很激動，摀嘴是覺得很丟臉，因為對方一直大叫，拿出美工刀也只是希望她冷靜。

女子證稱，僅答應陳「親親抱抱」但陳把舌頭放到她嘴裡、開始搓揉背部亂親又舔，甚至還想解開內衣，她很怕一直哭對外喊叫，結果就被陳摀嘴還亮刀作勢向前刺，反抗過程被割傷，最後遭丟包是邊走邊哭回雇主家。

女子雇主也說，她出門前有說要去見網友，回來就一直哭全身發抖、很激動害怕，並稱遭人脫衣褲自己反抗，右手虎口還有傷口；法院比對相關證詞、對話紀錄及驗傷等認為陳犯行明確。

法院審酌，陳男審理時雖否認，但已經和女子調解成立，且女子表示同意不追究，可見陳已經獲得諒解，考量相關動機、手段及犯後態度，依刑法第59條情堪憫恕減刑後，依攜帶凶器強制猥褻罪，判陳男2年徒刑。

陳男拿美工刀作勢行刺朝女子強吻抓下體，法院依攜帶凶器強制猥褻罪判陳男2年徒刑。。示意圖／ingimage
陳男拿美工刀作勢行刺朝女子強吻抓下體，法院依攜帶凶器強制猥褻罪判陳男2年徒刑。。示意圖／ingimage

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