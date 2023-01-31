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10年好友約摩鐵試精油變下藥性侵 友誼破碎換8年徒刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄39歲陳姓男子和女性友人（A女）認識超過10年，2020年10月深夜，陳男載A女到汽車旅館測試精油，卻趁A女如廁時在飲料下藥，A女被迷暈後遭陳男性侵得逞，隔天A女昏睡整日，上班時好友察覺異狀，醫院採尿驗出體內有安眠鎮靜劑成分，高雄地院審理後，依強制性交罪判陳男8年徒刑，還要賠償女方40萬元。

判決指出，陳男曾因毒品案被判刑7年6月確定，2018年6月假釋出監，2020年8月29日才服刑期滿，同年9月間，陳男頻頻邀約認識多年的A女出門，稱有一款精油要給A女試試。

陳男邀請A女時，還頻頻詢問生理期日期，「妳的是5天還是7天？」、「通常都是幾號左右來嗎？」起初A女還感到疑惑，陳男為了釋疑，還貼心回訊「因為好朋友來小酌對女生不好」、「如果妳OK我就不操心」。

雙方約好時間後，同年10月27日深夜11時許，陳男開車載著A女，先到超商購買酒水後，再到汽車旅館開房，原以為是要測試精油，陳男卻趁A女如廁時，在她的酒杯中摻入有BZD成分的安眠鎮靜藥物，A女喝下後隨即昏迷，被陳男性侵得逞，隔天醒來後A女衣著完整，卻頭暈想吐，陳故作無事，載她回家。

後來A女29日上班時，被同事察覺動作有異，詢問前幾天經過後，直覺A女恐遭陳男下藥，隨即要A女到醫院採驗，經採檢尿液後，果然發現有安眠鎮靜藥成分，氣得A女對有10年情誼的陳男提告。

檢警偵辦時，發現A女私密處有新撕裂傷，且下體、內衣也被採檢到陳男的DNA，綜合相關事證，依強制性交罪將陳男起訴。

高雄地院審理時，陳男否認下藥，稱兩人是合意性交，他的律師則稱A女驗尿時距案發已超過39小時，BZD藥物不可能在39小時後還能被驗出，且A女友精神科就診紀錄，診所也會開BZD藥物給A女，這件案子是陳男事後沒有像之前頻繁聯絡，A女感到失落才會提告。

但法官認為，A女接受陳男邀約時，還曾詢問陳「真的不找其他人?」可見她與陳男見面應只是單純喝酒敘舊，若她要構陷陳男，大可在離開摩鐵後，隨即跑到醫院採尿，何必隔了2天，經同事提醒才跑到醫院檢查。

另外，A女在測謊時，面對有無使用毒品等詢問，A女回答「沒有」時並無不實反應，且一般人到診所領藥，不知道藥物成分非常正常，遑論服用多久採尿才會呈陽性反應，至於BZD成分藥物服用多久仍能檢出，並無固定標準，經過39小時仍有機會驗出，綜合相關事證，不採信陳男及律師說法，依加重強制性交罪，重判8年。

A女另提刑事附帶民事訴訟，向陳男求償100萬元，法官審酌陳男對A女造成傷害，判他要賠A女40萬元。

陳姓男子性侵認識10年的女好友，被法院判刑8年。示意圖／本報資料照片
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毒品 性侵

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