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太陽光電科技負責人與客戶應酬 酒醉親女業務的嘴獲緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

某太陽光電科技公司鍾姓負責人帶女業務副理與客戶用餐、唱歌，酒後強吻對方，被害人報警後離職，鍾被訴強制猥褻罪；台北地院審理，鍾與被害人和解，法官判鍾有期徒刑6月，可易科罰金18萬元，宣告緩刑2年，可上訴。

2021年10月8日晚上10時，58歲的鍾姓業者與女業務部副理及一群客戶用餐，鍾在餐敘期間，因飲用酒品過量酒醉。

檢察官指控，鍾後來轉往餐廳卡拉OK的座位區，藉著女業務副理靠近他、聆聽他說話時，以手握住女副理的臉頰，又親吻她的嘴唇，女副理掙扎閃躲後，鍾再度試圖強吻女副理，不過，這回親到被害人的左側頭部。

女副理於聚餐結束後，不甘權益受損，向警方報案遭到性侵，並主動提出辭呈，檢警查辦，依強制猥褻罪嫌起訴鍾，法院審理，鍾與女副理即達成和解。

判決書指出，鍾一時失慮，但犯後坦白認罪，且與被害人和解，給付全部賠償金，依法判鍾可易科罰金的有期徒刑6月之刑，宣告緩刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

某太陽光電科技公司鍾姓負責人帶女業務副理與客戶用餐、唱歌，酒後強吻對方，被害人報警後離職，鍾被訴強制猥褻罪。示意圖／本報資料照片
某太陽光電科技公司鍾姓負責人帶女業務副理與客戶用餐、唱歌，酒後強吻對方，被害人報警後離職，鍾被訴強制猥褻罪。示意圖／本報資料照片

猥褻 客戶 餐廳

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