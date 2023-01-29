服抗憂鬱藥物昏睡 女大生就醫前借宿 慘遭男同學4度性侵

桃園市湯姓男子邀罹患憂鬱症的大學女同學到家借住，趁對方服藥昏睡時4度性侵得逞，事後狡辯、否認，稱是合意性交；桃園地院認為他犯後態度不佳，依4個乘機性交罪判3年8月徒刑，應執行5年。可上訴。

檢警調查，湯姓男子（30歲）的大學同學小蟬（化）患有憂鬱症，需定期至學校附設醫院就診，湯男得知後，便在2019年4月15日、19日、22日、29日等4天，以陪同就醫、隔天一同參加同學婚禮等原因，邀小蟬到自己在桃園市的住處過夜。

湯男明知小蟬服用憂鬱症藥物後會陷於昏睡，卻趁她服藥後乘機性交；小蟬起床後發現下體疼痛出血，第一次以為是月經、不以為意，第二次問湯男，他卻回「睡覺的時候踢到我，我才回踢」，第4次湯更稱是小蟬主動才發生關係等，事後小蟬報警提告。

小蟬在偵查中證述，她一度懷疑是否真是自己主動，覺得愧疚、會傷害到湯男，也因為愧疚，第4次受邀時不知要如何拒絕他，只好穿牛仔褲並繫緊皮帶赴約，但醒來時褲頭、皮帶卻被鬆開，案發後近一個月，才敢和輔導老師道出實情並報案。

湯男到案後坦承4天晚上都有發生關係，但辯稱雙方合意；湯的辯護人也辯，小蟬服用的藥物中有成分會導致夢遊，且案發後22日得知兩人發生過關係後，仍持續與湯來往、借宿、同床，也頻繁使用通訊軟體對話、約看車，也會讓湯誤以為對方是自主發生關係。

但法院認為，小蟬前後證述一致，案發後和輔導老師對談，也是先顧慮自己會造成日後和湯男互動出問題，而非指責，顯示她不是要陷害人，之所以繼續與湯來往，也是基於情誼隱忍，再加上湯男事後也傳訊息致歉，可證兩人非合意性交，不採信辯護人說法。