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寒假網聊注意 小心十大手法「騙照」
初五開工，雖然春節結束但高中以下學生的寒假一路放到2月中旬。隨著科技進步、手機使用普及化，再加上數位媒體的匿名性和快速傳播，許多兒童、青少年透過社交軟體交友或發展親密關係，卻成為性侵害、性剝削犯罪的溫床；尤其十大騙照手法，不可不慎。
衛福部統計，兒少性剝削案件中「拍攝、製造兒少年性私密影像」案件約占8成5，近五年來案件成長更近2倍，平均每日有4.4件兒少性影像被散布。
衛福部保護司表示，最常見的「放長線釣私密照」手法有以下幾種，親友、師長應協助兒少在使用網路上建立防護好習慣，並提醒不要落入這些陷阱。
1.以交往為名義所求私密照，一但拒絕就情感勒索。
2.網友天天噓寒問暖，卸下心防後騙取私密照。
3.假裝是年紀相仿的同年生，互相確認發育。
4.以打工賺錢拍內衣廣告為名義，利誘騙取私密照。
5.利用先陪聊，追加進行裸聊再側錄。
6.利用IG等社群APP或遊戲大廳直接邀請聊色情話題。
7.用愛製造裸聊陷阱再側錄。
8.裝流氓搶裸照，威脅不給裸照就去學校堵人。
9.誆騙對話框會限時消失，上傳私密照很安全。
10.以愛為名，要求私密照。
另外，如果私密照不幸外流，也可遵循四守則進行防護，包含「截圖存證」、「尋求協助」，兒少可用「iWIN」平台、成人可用「私ME」平台申訴、「報警制止」以避免更多受害者，以及向平台管理者「檢舉」，要求下架對方；或可撥打全年無休的「113保護專線」求助。
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