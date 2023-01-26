快訊

61例中重症21死 40多歲男接種3劑確診 除夕當天不治

初五病例增！本土+1萬8934例上升5.0% 210例境外、21死

PLG／林書豪何時來台首秀？鋼鐵人：仍在協商中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒假網聊注意 小心十大手法「騙照」

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導

初五開工，雖然春節結束但高中以下學生的寒假一路放到2月中旬。隨著科技進步、手機使用普及化，再加上數位媒體的匿名性和快速傳播，許多兒童、青少年透過社交軟體交友或發展親密關係，卻成為性侵害、性剝削犯罪的溫床；尤其十大騙照手法，不可不慎。

衛福部統計，兒少性剝削案件中「拍攝、製造兒少年性私密影像」案件約占8成5，近五年來案件成長更近2倍，平均每日有4.4件兒少性影像被散布。

衛福部保護司表示，最常見的「放長線釣私密照」手法有以下幾種，親友、師長應協助兒少在使用網路上建立防護好習慣，並提醒不要落入這些陷阱。

1.以交往為名義所求私密照，一但拒絕就情感勒索。

2.網友天天噓寒問暖，卸下心防後騙取私密照。

3.假裝是年紀相仿的同年生，互相確認發育。

4.以打工賺錢拍內衣廣告為名義，利誘騙取私密照。

5.利用先陪聊，追加進行裸聊再側錄。

6.利用IG等社群APP或遊戲大廳直接邀請聊色情話題。

7.用愛製造裸聊陷阱再側錄。

8.裝流氓搶裸照，威脅不給裸照就去學校堵人。

9.誆騙對話框會限時消失，上傳私密照很安全。

10.以愛為名，要求私密照。

另外，如果私密照不幸外流，也可遵循四守則進行防護，包含「截圖存證」、「尋求協助」，兒少可用「iWIN」平台、成人可用「私ME」平台申訴、「報警制止」以避免更多受害者，以及向平台管理者「檢舉」，要求下架對方；或可撥打全年無休的「113保護專線」求助。

許多兒童、青少年透過社交軟體交友或發展親密關係，卻成為性侵害、性剝削犯罪的溫床；尤其十大騙照手法，不可不慎。示意圖。圖／Ingimage
許多兒童、青少年透過社交軟體交友或發展親密關係，卻成為性侵害、性剝削犯罪的溫床；尤其十大騙照手法，不可不慎。示意圖。圖／Ingimage
許多兒童、青少年透過社交軟體交友或發展親密關係，卻成為性侵害、性剝削犯罪的溫床；尤其十大騙照手法，不可不慎。示意圖。圖／Ingimage
許多兒童、青少年透過社交軟體交友或發展親密關係，卻成為性侵害、性剝削犯罪的溫床；尤其十大騙照手法，不可不慎。示意圖。圖／Ingimage

裸照 衛福部

延伸閱讀

漫長寒假24天 桃園愛心午餐不打烊

寒假前發出6千個紅包 這所高中期許學生們這麼做

MUSE大玩家 教育部社教機構寒假活動一次看

寒假防制未成年無照上路 北市警扣車加重罰

相關新聞

寒假網聊注意 小心十大手法「騙照」

初五開工，雖然春節結束但高中以下學生的寒假一路放到2月中旬。隨著科技進步、手機使用普及化，再加上數位媒體的匿名性和快速傳...

渣男「叫小姐」竟下藥性侵還洗劫 法官重判13年6月

李姓男子去年1月間叫小姐，約在台南安南區摩鐵從事性交易，付完3500元，他在奶茶摻入俗稱迷姦藥成分藥水給女方喝，致頭暈後...

校園持刀強拖女大生想硬上 恐怖油漆工判4年10月賠71萬

彭姓男子潛入台中某大學預謀跟蹤女大生，持水果刀畫傷並強拉進廁所襲胸稱「想跟妳做愛」，對方奮力手指慘遭砍傷，法院刑事依強制...

爛醉女撞暈又遭硬上半夜尿失禁、脫糞 色男判賠1200萬

台中陳姓男子扛抱酒醉女性友人回商旅因重心不穩跌倒，害她頭撞地面一度昏厥，因女子送醫拒絕檢查，又被陳載往另家汽旅投宿，晚間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。