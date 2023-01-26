寒假網聊注意 小心十大手法「騙照」

初五開工，雖然春節結束但高中以下學生的寒假一路放到2月中旬。隨著科技進步、手機使用普及化，再加上數位媒體的匿名性和快速傳播，許多兒童、青少年透過社交軟體交友或發展親密關係，卻成為性侵害、性剝削犯罪的溫床；尤其十大騙照手法，不可不慎。

衛福部統計，兒少性剝削案件中「拍攝、製造兒少年性私密影像」案件約占8成5，近五年來案件成長更近2倍，平均每日有4.4件兒少性影像被散布。

衛福部保護司表示，最常見的「放長線釣私密照」手法有以下幾種，親友、師長應協助兒少在使用網路上建立防護好習慣，並提醒不要落入這些陷阱。