渣男「叫小姐」竟下藥性侵還洗劫 法官重判13年6月

李姓男子去年1月間叫小姐，約在台南安南區摩鐵從事性交易，付完3500元，他在奶茶摻入俗稱迷姦藥成分藥水給女方喝，致頭暈後失去意識，他脫光女方衣物，撕開內褲、絲襪後強制性交，還搶走零錢包後落跑，他辯稱，在飲料加摻藥物是助興，法官認李犯強盜強制性交處13年6月。

李辯稱：案發當時摻入奶茶供女方飲用的藥物，是前年11月間透過蝦皮購物網站購入，當時網站標榜功效係無色無味，且可使女性在短時間內亢奮，他購入後有借友人使用，友人表示並無興奮感也無不舒服的情況。

他說，當日其將藥物摻入奶茶交女方飲用後嘔吐，以為女方進入汽車旅館前可能有飲酒，所以身體不適。女方嘔吐完畢後，將女方扶至房間床上陷入昏睡，他進入摩鐵前曾購買壯陽藥物服用，才撕破女方絲襪對她進行性行為。

他表示，事後他見女方手機響起，認為接送者已抵達，又見他交付女方性交易費用3500元壓在包包下方，臨時起意，才將3500元取走。他辯稱，在飲料加摻藥物是助興，並非為強盜財物，他拿取3500元僅屬竊盜。

然而，案發後，李男逃離現場後，搭載女方前往摩鐵的馬夫因無法聯繫甲女，通知工作人員進入房間查看，見她倒臥在地，上身赤裸，下身僅著破損的絲襪，經工作人員會同馬夫將她扶上轎車送醫急救。

警方將遺留在旅館房間內不明藥水經警送高雄市立凱旋醫院鑑定結果，檢出GBL成分。同時在女方胸罩右罩杯内層處、内褲褲底内層斑跡與陰道深部棉棒檢出DNA，均與李相符，且女方絲襪及內褲經檢視均有破損。李遭逮捕時主動交付1500元。

台南地院審酌，李為逞一己獸慾，竟以性交易為由，誆騙女方進入摩鐵房間，在奶茶中摻入藥劑後誆騙女方飲用，進而於女方飲用而失去意識後對她為強制性交行為並強盜其財物，所為嚴重侵害其性自主及財產權利。