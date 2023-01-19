聽新聞
test
0:00 / 0:00
色學弟趁學姊喝醉掀內衣偷拍 開價1張4000塊上網賣！
台中賴姓男子趁學姊喝醉到他家借住，還趁她意識不清偷掀內衣拍攝胸部裸照，自行收藏多時又臨時起意，以臉書私訊給另一名學弟稱「每張賣1000元至4000元」，對方表示沒興趣拒絕並告知學姊才曝光，警方獲報持搜索票查扣賴手機、對話，檢方偵結依妨害秘密等罪嫌起訴他。
檢警調查，賴男（24歲）2021年9月1日提供自己在太平區的租屋處讓學姊借宿，賴見她當天喝多呈現泥醉認為有機可乘，竟伸鹹豬手偷拉扯對方外衣、內衣，還掀至上方露出胸部拿手機偷拍好幾張照片。
賴男持有該照片多時，直到2022年5月25日、同月31日，用臉書帳號私訊另1名學弟，將學姊遭偷拍的照片遮蓋臉部後，開價每張1000元至4000元不等打算要賣給他，但學弟直言「沒興趣」拒絕。
後來學弟比對照片發現是學姊，決定將賴男私訊的對話、照片均截圖傳給她告知，學姊這才驚覺2年多前借宿遭偷拍，警方獲報後持搜索票至賴男住處逮人，當場查扣他的手機、電腦等證物。
檢方訊時，賴男僅坦承有趁學姊喝醉時拿手機偷拍胸部裸照，但否認有伸手拉她衣服，也沒有要販賣照片等語，但學姊、學弟均指證歷歷，並有學弟提出賴男要賣裸照的對話佐證。
檢警也發現，賴男經警方通知後隨即傳訊息向學姊道歉，檢方認為賴男嫌疑明確，偵結依無故拍攝他人隱私部位罪、販賣無故拍攝他人隱私部位照片未遂罪起訴他。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言