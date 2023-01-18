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養身館暗藏春色 南警強力取締
台南市南區健康路某美容養生會館以護膚按摩名義，涉嫌暗中從事性交易，警方昨天下午5點多聲請搜索票攻堅破門掃蕩，查獲正從事半套、全套性交易3對男女，警詢後社會秩序維護法及刑法妨害風化罪嫌偵辦。
台南市警六分局結合警察局行政科警力，前往健康路破門進入執行搜索，查獲吳女(26歲)等3名服務生及陳男(72歲)等3名消費客人。
據瞭解，現場負責人為邱姓男子(51歲)，店內牌價以每節按摩1300元，媒介女服務生提供半套性交易，事後再與女服務生拆帳抽成，現場查扣帳冊、監視器主機及贓證物及營業所得5100元等證物，警詢後，3名女服務生及3名男客，依社會秩序維護法移請裁處，邱姓負責人依觸犯刑法妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦。
分局長許敏能表示，社區淨化需要警民合作，維持良好互動，建立友善通報網絡，鼓勵民眾踴躍提供不法情資，如發現周遭可疑人、事、物，立即撥打110報案專線或與警勤區警力聯繫，共同維護治安，警方將持續強化社區警政再出發與清源專案2.0等各項重點工作，刨除治安亂源，讓民眾平安過好年。
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