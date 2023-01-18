養身館暗藏春色 南警強力取締

台南市南區健康路某美容養生會館以護膚按摩名義，涉嫌暗中從事性交易，警方昨天下午5點多聲請搜索票攻堅破門掃蕩，查獲正從事半套、全套性交易3對男女，警詢後社會秩序維護法及刑法妨害風化罪嫌偵辦。

台南市警六分局結合警察局行政科警力，前往健康路破門進入執行搜索，查獲吳女(26歲)等3名服務生及陳男(72歲)等3名消費客人。

據瞭解，現場負責人為邱姓男子(51歲)，店內牌價以每節按摩1300元，媒介女服務生提供半套性交易，事後再與女服務生拆帳抽成，現場查扣帳冊、監視器主機及贓證物及營業所得5100元等證物，警詢後，3名女服務生及3名男客，依社會秩序維護法移請裁處，邱姓負責人依觸犯刑法妨害風化罪嫌移送地檢署偵辦。