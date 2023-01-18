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狼師過去任教補習班性騷擾學生影片曝 桃園教育局介入

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

近期有一段影片在網路上流傳，只見男老師坐在1名女學生旁邊輔導作業，過程中不斷撫摸學生背部，學生有做出抗拒之舉，男老師仍持續動作並笑著，更嘴巴嘟起向學生索吻，遭民眾在臉書上公布相關監視錄影畫面，批拜託別再繼續找下一個人了，身為老師真的不能接受這樣的行為。

桃市府教育局表示，該名許姓教師先前在補習班任教，去年8月開始至龍潭某國中兼課，監視器畫面經社會局依「性騷擾防治法」調查處理在案，經社工查詢，學生表示該師於補習班期間會有想要靠近學生行為，不過學生無意願提出申訴，教師即日起不到校也會調查該國中任教班級有無相關情事。

有民眾在臉書投稿寫下，「跟你說過做事要小心，你這樣被拍了，長期性騷擾高中女生還要硬凹是不小心是被設計。同事那麼多年了，你一直都是慣犯。當初前一個被你物色中的高中女生上大學後就看清這段不倫的戀情，果斷跟你分手，你還心情不好天天住在補習班，還要我們這些老師約那位女生回來補習班慶生，讓你可以看看可不可以挽回。」

「結果後來又看到一個可以欺負的國中女生，又開始了你的新計畫，不斷的身體接觸，這個女生從國中開始到去年高二，終於被人發現了，看看影片中你的動作，嘟著嘴要親女學生，專門欺負這種內向不敢反擊的女學生。」

該校校長表示，昨日下午看到這則影片相當驚訝，也立即找教師坐下來談談，許師坦言造成學校困擾相當道歉，明天就是結業式，已請教師今明2日請假，明日教師也將到校辦理離職手續，目前校方調查教師所任教的19位資優班學生皆無相似情形發生。

校長說，該師年約30歲，在校與學生互動都還不錯，先前要錄取他成為代理老師時，有上過不適任教育人員系統查詢，他並不在名單內，過去雖有人向校方匿名檢舉，不過卻未有證據，也礙於有聘期約定，不能隨意解雇教師，目前知悉此事校方積極處理。

許姓教師過去在補習班任教，輔導女學生更嘟嘴一副要像學生索吻模樣。圖／翻攝自社會事新聞影音
許姓教師過去在補習班任教，輔導女學生更嘟嘴一副要像學生索吻模樣。圖／翻攝自社會事新聞影音
許姓教師過去在補習班任教，輔導女學生時手輕放在學生背上。圖／翻攝自社會事新聞影音
許姓教師過去在補習班任教，輔導女學生時手輕放在學生背上。圖／翻攝自社會事新聞影音

女生 補習 桃園

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