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恐怖保全半夜爬進家想硬上 女住戶遭打斷鼻樑抓鳥反擊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓社區保全半夜爬窗侵入女住戶家，對方被驚醒他衝出強吻、痛毆，還猛扯女子頭髮撞地板暈眩想硬上，對方用力踹、抓他生殖器反抗才未得手，警方到場見女子滿頭是血，鼻梁更遭打斷，法院痛斥吳身為保全沒守護住戶安全還預謀作案，依加重強制性交未遂罪判4年6月，可上訴。

檢警調查，吳男去年7月在北屯某社區值夜班，清楚女住戶平時僅和讀國小兒子同住，同月31日凌晨4點多酒後離開管理室還從女子家廁所窗戶爬入，結果女子被門縫的光線驚醒查看，吳見事跡敗露竟衝出廁所強吻對方還出拳痛毆一頓。

女子打算逃跑又遭吳強拉回房間，甚至扯她頭髮猛撞牆壁、地板，對方被撞倒暈眩無力反抗，吳就趁勢脫她衣服摸胸企圖硬上，但女子清醒仍猛踹吳男生殖器、反折他手指才放棄性侵，後來隔壁房客聽見碰撞聲發現報警才曝光。

警方到場時，見女子滿頭鮮血緊抓著吳不放，依現行犯逮捕吳，另女子也因遭毆腦震盪、鼻樑骨折，全身多處擦挫傷。

法院審理時，吳否認犯行，辯稱看到可疑的人才進去查看，屋內昏暗不清楚是住戶還可疑人士，一時緊張才扭打，自己沒有性侵只抓女子頭去撞牆。

女子證稱，她和兒子住在社區5年，自己因還在念EMBA當晚10點半才就寢，但本身淺眠有聲音就會醒，凌晨聽到浴室傳來「碰」一聲被驚醒，還見光影透進來就很害怕，並故意大喊「老公！老公！」想嚇跑對方，後來裡面的人就衝出摀住她嘴要強吻，自己也伸手戳他鼻孔反抗。

女子當庭聲淚俱下，法院一度暫停讓她恢復情緒，她並稱遭吳抓頭撞地板，自己一度裝死並感覺到吳伸手亂摸，後來就踢踹、用力抓他下體，並就事發前因後果鉅細靡遺描述；女子小孩也證稱，知道吳男是管理員，當天看他和媽媽拉扯，媽媽滿頭是血。

法院比對相關證詞，認定吳對社區環境熟悉，清楚女子家狀況，顯是預謀犯案，不採信吳辯詞，審酌吳身為社區保全，本應守衛住戶安全，卻侵入女住戶家欲性侵，還將對方打成重傷，犯後否認，依侵入住宅強制性交未遂罪，判吳4年6月。

吳姓保全入侵女住戶家痛毆企圖硬上，法院依侵入住宅強制性交未遂罪，判他4年6月。示意圖／ingimage
吳姓保全入侵女住戶家痛毆企圖硬上，法院依侵入住宅強制性交未遂罪，判他4年6月。示意圖／ingimage

保全 性侵 兒子

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