汽車旅館「1房1鳳」色誘尋芳客 移民署嘉縣專勤隊破獲應召集團

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲檢舉，嘉義地區汽車旅館及出租套房常有穿著清涼外籍女子出入，疑違法從事性交易，移民官循線蒐證，報請嘉檢指揮偵辦，昨天破獲張姓、李姓主嫌為首的色情應召站集團，拘提傳喚通知11名集團成員到案。

現場查獲外籍應召女子9名，這些女子分別來自越南、泰國及中國，身分有失聯移工、逾期停留觀光人士及外籍配偶等，每次性交易價碼約為3000元至4000元不等，每日接客4至5名以上。移民官與警方扣押帳冊、保險套300多枚、不法所得26萬元等證物，今天將全案依違反妨害風化等罪嫌移送地檢署偵辦。

嘉縣專勤隊與調查局嘉市調查站組專案小組，會同嘉縣市、南投縣警局、移民署南區事務大隊科偵隊及台東專勤隊等，見時機成熟，前往鎖定汽車旅館及出租套房執行搜索，僅20間房間中竟發現近半房間各住1名外籍應召女子，經專案小組個別調查，