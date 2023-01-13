汽車旅館「1房1鳳」色誘尋芳客 移民署嘉縣專勤隊破獲應召集團
移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲檢舉，嘉義地區汽車旅館及出租套房常有穿著清涼外籍女子出入，疑違法從事性交易，移民官循線蒐證，報請嘉檢指揮偵辦，昨天破獲張姓、李姓主嫌為首的色情應召站集團，拘提傳喚通知11名集團成員到案。
現場查獲外籍應召女子9名，這些女子分別來自越南、泰國及中國，身分有失聯移工、逾期停留觀光人士及外籍配偶等，每次性交易價碼約為3000元至4000元不等，每日接客4至5名以上。移民官與警方扣押帳冊、保險套300多枚、不法所得26萬元等證物，今天將全案依違反妨害風化等罪嫌移送地檢署偵辦。
嘉縣專勤隊與調查局嘉市調查站組專案小組，會同嘉縣市、南投縣警局、移民署南區事務大隊科偵隊及台東專勤隊等，見時機成熟，前往鎖定汽車旅館及出租套房執行搜索，僅20間房間中竟發現近半房間各住1名外籍應召女子，經專案小組個別調查，
張姓及李姓為首的主嫌策劃色情應召站集團，縝密分工，底下成員有的專責招募應召女子及提供性交易處所，有的專責網路論壇及通訊軟體刊載色情廣告招攬男客，另有人擔任馬伕專責運送保險套、潤滑劑、藥品、協助訂房、轉交房租及匯款等外務工作。成員們分工明細且做事謹慎，仍難逃移民官連日蒐證，被拘提到案移送。
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