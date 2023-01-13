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影／養生館內「攝護腺保養」 男客見警盤查全招了
台南市警二分局接獲健康路某養生館從事色情性交易，經多日探訪，昨晚6時發現李姓男子離開時滿頭大汗，神情緊張快步離開，上前盤查後，他直說「只有打槍而已」，員警帶他到館內指認潘姓女服務生辯稱是攝護腺保養，2人涉違反社維法裁罰，黃姓女負責人依妨害風化罪嫌送辦。
警方調查，國內疫情近期有增溫情形，但仍有養生館暗中從事色情交易，日前接獲民眾檢舉後，經多日派員探訪，昨晚前往健康路上養生館埋伏，查獲女服務生為男客從事色情按摩。而養生館以每90分鐘1500元的代價，來幫不特定客人從事按摩及所謂攝護腺保養的「0.3套」性服務，黃男每次抽取400元媒介費用。
警方發現24歲李男離開時滿頭大汗，且神情緊張快步離開，經員警上前盤查，他慌張地直說「只有打槍而已、沒有其它了」。經員警帶同他到養生會館內指認39歲潘姓女服務生，她辯稱，身體酸痛，幫他按摩而已。
警方當場查扣色情交易費用1500元、潤滑液、乳液等證物，並將49歲黃姓女負責人帶回，詢問後依涉妨害風化罪調查送辦。另李男、潘女則依涉違反社會秩序維護法，各裁罰3000元。
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