慣犯引誘女童拍裸照還啪啪 父母氣炸拒和解堅持告到底

劉姓男子去年8月間透過網路遊戲，結識國小六年級女童，以1張照片20元引誘她自拍裸照，還約在其住所見面，要求她脫光後，再以黑布條蒙住眼睛發生性關係，家人報警且拒絕和解，法官認他引誘使兒童製造猥褻行為電子訊號罪及犯對於未滿14歲女子性交罪，各處3年2月、3年4月。

台南地院指出，劉男在押前從事外送工作，甫因涉犯兒童及少年性剝削防制條例中引誘使兒童製造猥褻行為電子訊號犯行，經基隆地檢署提起公訴，並經基隆地院法官去年7月12日諭令被告交保候傳，竟於同年8月再犯本案。

檢調調查，劉男於去年8月19日透過網路遊戲「第五人格」，結識年僅11歲女童，並以1張照片20元，引誘她依其指示，以平板電腦自拍裸露胸部、下體的數位照片2張，再以甲女LINE傳送給他。

同年8月23日上午9時許，兩人以LINE相約在住所見面，要求女童自行脫去衣物，他以黑色布條蒙住其眼睛後，發生性關係，過程中，他以其手機拍攝女童7張裸照。後經女童母親發現雙方LINE對話，報警處理。

女童母親向法官請求，一定要判劉男有罪，她表示，就算劉男想要跟他們調解，她跟老公對本案的態度就是不想看到這個人了，「我們不接受和解」。

台南地院審理時，劉男坦承犯行，與女童於警詢及偵查時指證相符。合議庭審酌，除本案外，現尚涉犯他案為基隆地方法院審理中，明知女童年紀尚幼，心智發育未臻健全、知慮淺薄，欠缺完全的性自主判斷能力，竟不知克制衝動，為滿足個人性慾，對女童為性交行為，嚴重戕害其身心的健全成長，造成難以磨滅的傷害，其犯罪所生的損害重大。