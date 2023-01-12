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辣妹醒來變白虎 怒告砲友性侵 庭上卻突改口「她有同意」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄27歲林姓男子和一名女子到摩鐵約砲，林男被控將女子下藥後還剃她陰毛性侵，友人接到女子的求救電話後報警，林男被檢方依強制性交罪起訴，但法院審理時，女子改口稱自己沒被性侵，她同意跟林男做愛，還稱自己沒要提告，法官審酌相關事證，認為女子未被性侵，僅依轉讓偽藥罪判林男徒刑4月，得易科罰金，性侵部分無罪。

檢方調查，去年3月14日晚間7時許，林男與女子到摩鐵開房，兩人一進房間，林就拿出兩包「小姊姊膠原蛋白」，自稱這是保養品，喝下後可以改善身體機能，結果女子喝下後，全身癱軟失去意識。

林男被控趁女子昏迷不醒時，拿刮鬍刀剃光她的陰毛，性侵得逞，女子醒來後發現下體被剃成「白虎」，才驚覺遭林男性侵，請友人幫她報警，事後跑到醫院驗傷，下體也被採檢出林男DNA，但未驗出有精子。

後來警方在摩鐵房內扣到的「小姊姊膠原蛋白」，驗出有三級毒品Mephedrone反應，且女子當時採檢的尿液，也有Mephedrone成分。檢方偵查時，林男僅坦承拿含有毒品的膠原蛋白給A女服用，但否認性侵，檢方不採信林男說法，綜合相關事證，依強制性交罪將他起訴。

高雄地院審理時，林男仍堅持沒有性侵，可能僅用手撫摸外陰部，但絕對沒有進入，是女子喝了兩杯膠原蛋白飲後，性慾高漲，要求他再找另一男來「3P」，還在房內瘋癲大叫，他拒絕「3P」後，就被女子趕出房間。

女方則稱，她以為「小姊姊膠原蛋白飲」是保養品，沒想到喝了以後覺得自己瘋掉，後來打電話給朋友，朋友才幫她報案。法院審理時，女子也坦承是跟林男約砲，林也有問她願不願意跟她做愛，她有同意，但確實沒被他性侵。

法官發現，女子有聽力障礙，語言表達能力有限，審理期間要靠手語通譯溝通，但警詢筆錄製作時，並無手語通譯在旁，可能造成筆錄製作時，沒有理解問題，才造成警詢筆錄記載和女子庭上描述有出入。

法官綜合相關事證，認定林男將摻有毒品的「小姊姊膠原蛋白飲」交給女子，讓對方誤以為是「保養品」喝下去，觸犯轉讓偽藥罪，依法判刑，至於性侵部分，綜合林男、女子說法，判林男無罪。可上訴。

高雄一名女子約砲被下藥，告砲友性侵，結果出庭時又改口稱自己同意，沒要提告。示意圖／Ingimage
高雄一名女子約砲被下藥，告砲友性侵，結果出庭時又改口稱自己同意，沒要提告。示意圖／Ingimage

性侵 膠原蛋白 毒品

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