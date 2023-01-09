男約表弟的女友到家性侵 辯看制服也不知僅13歲 法官信了
桃園市黃姓男子見表弟的13歲女友遭遇感情問題，藉口約出聊天，在自家住處房內伸出狼爪、性侵得逞，事後認罪但強調以為對方16歲。法院認為，兩人視訊，少女有穿國中制服，但不足辨識年紀，採信他不知情說詞，依強制性交罪判他有期徒刑1年10月，緩刑5年。可上訴。
檢警調查，黃姓男子（19歲）2019年11月透過臉書認識姜姓表弟就讀國中的女友（13歲），同月14日由於少女與姜姓少年（16歲）吵架，黃男當天下午藉故約她到新屋區公園聊天，見面後改口提議到自家住處，少女同意隨行。
兩人進到房間後，黃男卻伸出狼爪，先以手指性侵少女，再以生殖器不斷磨蹭下體，但因少女不斷掙扎，並未成功放入，他只好磨蹭到射精為止，強制性交得逞。
姜姓少年同天晚上騎機車到黃男住處找女友，見兩人一起下樓、少女神情有異，便不斷追問，她才吐露實情並報警。
黃男到案後始終坦承，但辯稱以為少女已經16歲；少女則證稱，自己臉書上有標註讀國中，沒寫生日，案發當天有先和黃男視訊，身旁還有一名黃認識的國二學姊，加上自己身上的制服，繡有國一新生新換的校徽，雖然沒直接告知，但黃應當知道自己是國一。
黃男則辯稱，不知道制服校徽有換，視訊中也沒留意她是否穿制服，見面時也沒細看。對此法院認為，一般人在與他人視訊或碰面時，不會特別留意對方身上制服校徽圖樣，縱使察覺了，由於上面沒有可區分年級的學號或電繡等記號，仍難得知對方讀國一，僅憑相關證詞難以證明黃男知情，認定不符合加重要件。
法院審酌，黃男為滿足一己私慾侵害少女性自主權，傷害甚深，不過考量他沒前科、坦承犯行，犯後也積極達成並給付和解金，有悔意，依強制性交罪判他有期徒刑1年10月，緩刑5年，期間須接受法治教育課程6場次。
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