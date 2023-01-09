手機翻譯印尼文成證據 惡狼性侵外籍看護被判4年6月

嘉義葉姓男子涉嫌性侵甫到台灣擔任看護工作不到10日的印尼籍女移工，辯稱當時妻子、父母在家不可能性侵，但手機翻譯軟體卻出現「晚上去找你」、「月經」等曖昧、不尋常文字，且女看護有抓傷、右乳有傷等，嘉義地院依強制性侵罪判刑4年6月，可以上訴。

去年5月4日葉男胞弟雇用20歲印尼籍女移工看護照顧母親，並與葉男父母及葉妻居住一起。葉男在5月14日晚間7、8時許，在女移工獨自在廚房整理家務時，涉嫌強吻並裸露生殖器官要求女移工觀覽，又拿女移工的手機使用翻譯軟體以中文語音輸入法翻譯成印尼語文「晚上去找你」，

女移工拒絕，上樓拿取衣物準備洗澡之際，葉男尾隨進入2樓房間，涉嫌強行用手壓住女移工雙肩推倒在床後，強行吸吮女方右側胸部，並脫去褲子欲以生殖器進入女方下體，但因女移工月事來潮，無法得逞，改以強暴方式將生殖器進入女方口腔直至射精。

隔天身心受創女移工向仲介公司表示遭性侵的事情，並撥打1995報案，警方偵辦，檢察官依法提起公訴。

葉男辯稱，當天妻子、父母都在家，不可能在家人都在的情形下涉案，但法官調查，葉妻當時在洗澡、葉母失智、葉父重聽，女移工指證歷歷，且手機裡面有以中文語音翻譯成印尼文「晚上去找你」曖昧文字，女移工不會講中文情況下應是他人口語輸入、手機又有「月經」等不尋常文字，尤其「月經」為私密情事，女移工剛到台灣工作，沒有必要誣陷被告，加上醫院診斷書等，不採信葉男說辭。

法官審酌，被告明知外籍移工來台謀生，飄洋過海客居異鄉，理應相互尊重更應善盡照顧責任，卻欠缺自制力，僅為圖個人性慾的滿足，利用女移工於密閉空間內孤立無助的機會，不顧女方拒絕反抗罔顧其意願與感受，竟在女移工工作僅10日即為犯行，不僅侵害性自主權，更使離鄉背井來台工作的女移工心靈受有莫大創傷，所受精神陰影及痛苦甚鉅。