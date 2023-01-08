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少女網路遇男搞鬼 遭逼拍不雅照慰亡靈 傳21段影像才醒來

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄18歲郭姓男子不滿16歲少女瞪過他一眼，害他勾起遭霸凌的經驗，在網路扮鬼，要少女自拍裸照、不雅影片以慰亡靈，否則怨念無法消除，少女被騙拍下13張裸照，還有8段自慰影片後察覺「怪怪的」，求助家人後報警。法院刑事部分判他7年6月，民事部分則要賠償少女、少女父母共100萬元。

判決指出，郭男交友圈和少女重疊，兩人曾在某次聚會時對到眼，但當時少女疑似瞪了郭男一眼，讓郭想起小時候遭霸凌經驗，從此懷恨在心，籌備復仇計畫。

前年10月9日晚間11時許，郭男利用臉書假帳號「劉宇翔」，與少女互加好友，自稱是「劉宇翔的弟弟」，因「劉宇翔」曾被少女封鎖臉書好友而自殺，現在化做鬼魂附身在「劉宇翔弟弟」身上。

郭男扮鬼魂嚇少女「我哥現在已經要附身我了，我再不讓他附身，我會成為第二個死掉的」、「廟方說哥哥怨念很重，你要配合跟他聊，還有拍，不然我會出事情」、「你能先想辦法給我看一下嗎，性感的、裸露的，現在拍」。

郭男多次利用鬼魂逼少女拍下裸照跟不雅影片，少女被逼得受不了，曾懇求「鬼魂」收手，「放過我可以嗎、能放過我了吧、我很想哭你知道嗎、能不能停下來了、拜託你、我求你、可憐我能不能、我求求你」。

沒料郭男仍不罷手，甚至揚言「劉宇翔」父母將對少女害死「劉宇翔」及弟弟一事提告。後來少女受不了郭男折磨，將過程告訴爸爸、媽媽，報警後才揪出背後都是郭男1人在搞鬼。

高雄地院審理時，郭男坦承犯行，辯護人則稱郭男有憂鬱症，智能偏低，希望減刑。但法官認為他扮鬼嚇人騙取少女裸照，甚至對方求饒時仍不收手，已造成少女心靈創傷，依以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，重判7年6月。目前全案已上訴至高雄高分院。

少女及父母另向郭男提刑事附帶民事訴訟，合計向郭求償100萬元。高雄地院審理時，郭男搬出自己國中曾被霸凌，有憂鬱症、過動症病史，當時事精神疾病發作，才無法控制情緒，還稱自己徵兵體位屬智能低下，不具行為識別能力，應該不需負賠償責任。

但法官認為，郭男不僅可以編撰「劉宇翔」自殺身亡，還能扮演冤魂迫害少女，以民俗、司法追訴等手段脅迫少女，可見他思緒當屬縝密周延，利用各種手段達到目的，因此行為時具識別能力。

至於智能低下等問題，兵役徵集的智力測驗主要評量認知能力、語文理解、知覺推理能力，與認識行為是否具不法侵權行為的衡量標準不同，因此即便他役男體檢評定為智能低下，並不等同他在行為時無識別能力。

法官綜合相關事證，判郭男、郭男父母應負連帶賠償責任，3人應賠償少女60萬元，少女父母各20萬元，合計100萬元，可上訴。

郭姓男子扮鬼逼少女傳裸照及不雅影片，被法院重判還要賠償少女、少女父母100萬元。示意圖／ingimage
郭姓男子扮鬼逼少女傳裸照及不雅影片，被法院重判還要賠償少女、少女父母100萬元。示意圖／ingimage

父母 裸照 憂鬱症

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