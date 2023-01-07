色男帶喝醉女網友過夜 半夜掀裙摀嘴硬上遭判3年4月

台中蔡姓男子得知女網友唱KTV喝醉求助，就提議回他租屋處休息，他見對方昏睡竟起色心掀裙偷摸並戴套硬上，女子試圖阻止卻被蔡用手摀嘴說「噓」慘遭硬上，蔡辯稱2人有好感是合意性交；法院認為女子指證歷歷，監視器也拍下她泥醉模樣，依乘機性交罪判蔡男3年4月，可上訴。

檢警調查，蔡男2021年12月5日經女網友告知在KTV喝酒不便開車回家，蔡就提議可以到租屋處休息並騎車去載對方回家，隔天凌晨1點多，蔡見女子不勝酒力就偷摸她下體，並掀開裙子戴保險套要硬上。

女子當時仍有意識，一度明確說不要也試圖掙扎，但又害怕反抗遭蔡攻擊，只好假裝熟睡最終遇害，回家後隨即報警提告。

法院審理時，蔡男坦承有和女子性交，但矢口否認性侵，辯稱自己認為女子是清醒的，並沒有趁她酒醉時發生關係，雙方是合意性交；蔡的辯護人說，蔡和女子網路認識互有好感，案發前1天還一起看電影，應達「開始交往的男女朋友」，且情投意合、自然發生親密行為。

女子證稱，在KTV酒後不能騎車就聯絡蔡男，一上蔡的車自己就斷片了不知道被載去哪，只記得跨坐上蔡的機車，不清楚怎麼到他家，但印象中就是有在做性交行為；社區監視器也拍下，女子需人攙扶，有重心不穩、癱軟坐在地上，頭部還無意識後仰，雙眼緊閉。

法院也審酌，隔天女子詢問發生何事，蔡也未據實告知有發生性行為，可見他心虛有意隱瞞，且蔡事後還傳訊跟女子道歉，表示「自己做錯了」等語，不採信蔡男辯詞。

法院審酌，蔡男罔顧女子對他信任，趁對方酒醉性交造成女子身心影響，事後也沒有和解獲得原諒，依乘機性交罪判他3年4月。