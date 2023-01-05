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變態司機拐國中女上車 撲倒硬上拉手摸鳥下場判7年6月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓UBER司機多次向落單女子搭訕，去年誘騙1名國中少女上車載去偏僻空地，硬是爬到右前座壓在對方身上強吻、指侵，還抓她手摸自己生殖器，少女明示自己很痛、摀嘴拒絕仍遇害；法院審酌，王趁少女獨自上車不敢反抗硬上，惡性重大，依強制性交罪判他7年6月，可上訴。

檢警調查，王男（34歲）去年9月29日開車經石岡區發現剛下課的少女在等公車，就靠近假裝問路搭訕、一路尾隨，並向她佯稱自己是「查訪員」要載她回家，一翻勸誘後少女答應上車，直到抵達少女住處王卻不讓她下車，並一再藉故找話題聊天。

少女怕危險只好答應，卻被王一路開上國道4號至神岡區，又轉繞豐原區最後又回到石岡區偏僻空地，王還爬到右前座朝少女襲胸、強吻及指侵，還抓她手摸自己生殖器；少女為平安脫身假意稱明天還能見面，王這才同意開車送她下山回去。

檢方訊時，王男僅就客觀事實坦承，但辯稱不清楚少女年紀，但少女指證歷歷，當天自己也身穿國中制服，並有他們沿途行經的加油站、超商等監視器畫面佐證。

檢警也在王男扣案的手機中發現他和少女聊天的錄影，甚至不只有本案少女1人，另有王男向其他落單女子搭訕的影片。

法院審酌，王男見國中少女落單就誘使上車，藉對方獨自不敢反抗求救機會，朝她猥褻性侵，造成少女身心嚴重受創，惡性重大。

法院考量，王男在偵查中大致坦承，審理時全部坦承，另並未對少女施以強暴等較具強制或危害的手段等，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判王7年6月徒刑。

王姓司機誘拐少女車上性侵，法院判他7年6月。示意圖／ingimage
王姓司機誘拐少女車上性侵，法院判他7年6月。示意圖／ingimage

加油站 監視器 猥褻

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