搭捷運連續猥褻2女 調查局科長火速被拔官靜待調查

調查局總務處科長邱享坤涉嫌在捷運上猥褻兩女遭拔官靜待調查懲處。圖／報系資料照片 調查局總務處科長邱享坤涉嫌在去年12月29日上午，於捷運板南線車廂內，連續猥褻2名乘車女子，遭被害人當場報警活逮。調查局對此回應，由於邱員所為涉犯刑責且有損局譽，調查局已火速將其調離現職，並啟動行政調查，將視調查結果就行政違失部分予以重懲。

現年55歲的邱享坤涉嫌於去年12月29日上午9點20分，搭乘捷運板南線往台北方向時，先在江子翠站開往龍山寺站途中，以手指觸摸一名28歲女子下體，嚇得趕緊躲開。接著他又在龍山寺站開往西門站途中，以同樣手法觸摸1名18歲女子下體。2名被害人事後不甘受辱，當場按下車廂內對講機報警逮人。

警方獲報後，派員在捷運台北車站等候，待列車進站後逮捕邱員，但他否認伸鹹豬手，供稱當時自己在滑手機，但由於2名被害人指證歷歷且互不相識，不至於無故誣陷他人，警方已調閱車廂內監視畫面釐清真相。