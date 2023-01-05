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搭捷運連續猥褻2女 調查局科長火速被拔官靜待調查
調查局總務處科長邱享坤涉嫌在去年12月29日上午，於捷運板南線車廂內，連續猥褻2名乘車女子，遭被害人當場報警活逮。調查局對此回應，由於邱員所為涉犯刑責且有損局譽，調查局已火速將其調離現職，並啟動行政調查，將視調查結果就行政違失部分予以重懲。
現年55歲的邱享坤涉嫌於去年12月29日上午9點20分，搭乘捷運板南線往台北方向時，先在江子翠站開往龍山寺站途中，以手指觸摸一名28歲女子下體，嚇得趕緊躲開。接著他又在龍山寺站開往西門站途中，以同樣手法觸摸1名18歲女子下體。2名被害人事後不甘受辱，當場按下車廂內對講機報警逮人。
警方獲報後，派員在捷運台北車站等候，待列車進站後逮捕邱員，但他否認伸鹹豬手，供稱當時自己在滑手機，但由於2名被害人指證歷歷且互不相識，不至於無故誣陷他人，警方已調閱車廂內監視畫面釐清真相。
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