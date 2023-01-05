調查局科長搭捷運對2女「鹹豬手」 速遭拔官嚴懲

調查局總務處邱姓科長涉強制猥褻恐遭拔官。 聯合報系資料照片

調查局邱姓科長搭乘捷運時涉嫌對2名女子伸出鹹豬手，案由警方偵辦中；調查局今天說，已將邱姓科長調離現職，並立即啟動行政調查，將視調查結果予以從嚴、從重懲處。

調查局發布新聞稿指出，邱姓科長於去年12月29日休假期間，因搭乘台北捷運時涉行為不檢，遭當事人報警處理，全案目前已由轄區台北市政府警察局萬華分局依法偵辦。

調查局表示，由於邱姓科長涉嫌刑責、有損局譽，因此先行調離現職，並立即啟動行政調查；至於行政違失部分，視調查結果予以從嚴、從重懲處；另將強化調查局人員法紀宣導教育，要求注意遵守紀律，端正言行，以維護調查局形象。

警方則表示，54歲邱姓調查官去年12月29日上午9時許搭捷運板南線從江子翠站上車，列車行經龍山寺站期間，涉嫌先猥褻27歲女子，被害女子閃躲，邱男事後又對18歲女子性騷。

2名被害女子不隱忍，透過捷運列車車廂內對講機通報，警方獲報後，派員在台北車站等候，等列車停靠後，把邱姓男子送辦。邱男遭逮後否認涉案，但因2名女子同時指控私處疑遭手指碰觸，警詢後依強制猥褻罪 將邱男送辦。