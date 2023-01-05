快訊

他撞死突然換車道騎士遭起訴 法官認定反應時間不到1秒判無罪

日本博物學：本草學家伊藤圭介與近代科學的誕生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／調查局明日之星變癡漢 捷運猥褻2正妹遭活逮

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局驚爆有官員搭捷運猥褻正妹遭逮捕重大風紀事件。調查局總務處科長邱享坤，涉於去年12月29日上午，在捷運板南線的車廂內，公然連續猥褻2名女子，而且還是用手指觸摸被害人下體私處，2名正妹不堪遭辱，聯合按鈴報警將邱男活逮，其中1名正妹年僅18歲，全案由婦幼隊偵辦中，近日恐依強制猥褻罪函送台北地檢署偵辦。

現年55歲的邱享坤外型高大英挺，相貌堂堂，當過調查局前局長張濟平秘書、新北市處雙和站組長、板橋站副主任、新竹縣站副主任，官途一路順遂，最高檢主任檢察官呂文忠擔任局長期間，還拔擢邱男升任局長秘書室機要科長，後來因故「平調」總務處科長，原是明日之星的他，沒想到跨年後驚爆在捷運車廂猥褻妙齡女子醜聞，消息傳出，令調查局上下一片譁然。

據了解，由於被害女子指證歷歷，台北市警中正一分局也已調閱相關監視畫面，相關證據與證述對邱享坤不利，調查局政風與督察系統已介入調查，邱男將面臨記大過拔官處分；至於邱男行為是涉性騷擾還是強制猥褻，將由檢察官來認定；強制猥褻罪是6個月以上5年以下徒刑。

知情人士指出，邱享坤在去年12月29日上午9點20分，搭乘捷運板南線往台北方向列車，當時正值尖峰期間，車廂內人不算少，邱先在江子翠開往龍山寺站途中，先站在1名28歲女子面前，然後就用手指公然觸碰被害人下體，女子驚覺遭到侵犯，嚇得連忙躲開。

誇張的是，邱享坤食髓知味，竟在捷運從龍山寺開往西門站途中，以同樣方法再觸摸1名妙齡女子的下體，這名被害人是93年次，才剛滿18歲沒多久，邱男連續在5分鐘內，公然在捷運車廂內侵犯2名女子，行徑如同電車癡漢，可說膽大包天，2名被害人不甘受辱，決定按對講機報警。

中正一警分局忠孝西路派出所獲報後，立即在捷運台北車站等候，待列車一進站就趨前逮捕邱享坤。據了解，邱享坤否認有伸鹹豬手，強調當時正低頭滑手機，相關指控都與事實不符，但2名女子供稱彼此互不相識，不可能隨便誣陷陌生男子，一口咬定邱男是用手指侵犯她們，堅持要提告，絕不姑息。

邱享坤派駐新竹縣站期間，曾在南投縣仁愛鄉清境農場民宿破獲大型電詐機房，逮捕陳姓主嫌等集團成員共29人，檢方聲押27人獲准，當時新竹縣站召開記者會，由邱男主持說明破案經過。

近來司法警察接連爆發風紀案，先是台南市警局三線一星秘書室主任莊武能，有不正當男女關係，又涉及對新竹縣張姓女議員恐嚇取財千萬，如今又爆出菁英調查官在捷運連續猥褻妙齡女子，顯見螺絲鬆了。

調查局總務處科長邱享坤涉強制猥褻恐遭拔官。圖／報系資料照片
調查局總務處科長邱享坤涉強制猥褻恐遭拔官。圖／報系資料照片

捷運 猥褻 新竹

延伸閱讀

全國首座捷運高架橋跨高鐵 桃園團隊半小時內完成吊裝

捷運輔大丹鳳站周邊工業區啟動通盤檢討 2月將辦座談會

台南捷運1期藍延線串仁德、歸仁、關廟 最快2035年完工

捷運超擠！鬧到沒人敢靠近 網肉搜出：是感謝狀丟垃圾桶的他

相關新聞

獨／調查局明日之星變癡漢 捷運猥褻2正妹遭活逮

調查局驚爆有官員搭捷運猥褻正妹遭逮捕重大風紀事件。調查局總務處科長邱享坤，涉於去年12月29日上午，在捷運板南線的車廂內...

70歲老翁性慾旺盛「一周要6次」 妻子下體發炎就醫...他下場慘了

妻子絕非丈夫的泄慾工具！一名年逾70歲老翁仍然精力充沛，由於近年新冠肺炎疫情爆發不方便出門，於是用妻子「泄慾」要求性愛，更一周多達6次，導致妻子下體發炎要到婦科檢查。豈料老翁反懷疑妻子出軌，還時常半夜把妻子罵醒，又懷疑3名子女並非自己親生。長期遭到...

「付不起是因為他不努力」 工人性侵女同事未遂答應賠20萬

藍姓工地臨時工見女同事獨自休息，脫下她的褲子試圖性侵，女同事驚醒，一腳踹開藍並報警。藍曾因妨害性自主而遭判刑7年2月，桃...

性侵少女、女藝人外傭逍遙法外21年 闖空門大盜落網判26年8月

竊盜犯涂明朗21年來多次侵入住宅性侵未被法辦，去年警方破獲住宅竊案逮捕徐，追出涂逍遙法外期間犯下其他重大性侵案，台北地院...

超商店長狂喊人妻店員小名要求「morning call」不認性騷下場出爐

一名連鎖超商加盟負責人兼店長錄取人妻當店員後，不斷親暱地呼喚對方小名，還要求人妻「morning call」叫他起床，人...

女記者與同事發展婚外情 挨告判賠30萬

原任職於某電視台、現從事幕後工作的張姓女記者，因與已婚呂姓攝影記者搭檔發展出婚外情，被對方妻子林姓女主播提告求償80萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。