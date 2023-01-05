獨／調查局明日之星變癡漢 捷運猥褻2正妹遭活逮

調查局驚爆有官員搭捷運猥褻正妹遭逮捕重大風紀事件。調查局總務處科長邱享坤，涉於去年12月29日上午，在捷運板南線的車廂內，公然連續猥褻2名女子，而且還是用手指觸摸被害人下體私處，2名正妹不堪遭辱，聯合按鈴報警將邱男活逮，其中1名正妹年僅18歲，全案由婦幼隊偵辦中，近日恐依強制猥褻罪函送台北地檢署偵辦。

現年55歲的邱享坤外型高大英挺，相貌堂堂，當過調查局前局長張濟平秘書、新北市處雙和站組長、板橋站副主任、新竹縣站副主任，官途一路順遂，最高檢主任檢察官呂文忠擔任局長期間，還拔擢邱男升任局長秘書室機要科長，後來因故「平調」總務處科長，原是明日之星的他，沒想到跨年後驚爆在捷運車廂猥褻妙齡女子醜聞，消息傳出，令調查局上下一片譁然。

據了解，由於被害女子指證歷歷，台北市警中正一分局也已調閱相關監視畫面，相關證據與證述對邱享坤不利，調查局政風與督察系統已介入調查，邱男將面臨記大過拔官處分；至於邱男行為是涉性騷擾還是強制猥褻，將由檢察官來認定；強制猥褻罪是6個月以上5年以下徒刑。

知情人士指出，邱享坤在去年12月29日上午9點20分，搭乘捷運板南線往台北方向列車，當時正值尖峰期間，車廂內人不算少，邱先在江子翠開往龍山寺站途中，先站在1名28歲女子面前，然後就用手指公然觸碰被害人下體，女子驚覺遭到侵犯，嚇得連忙躲開。

誇張的是，邱享坤食髓知味，竟在捷運從龍山寺開往西門站途中，以同樣方法再觸摸1名妙齡女子的下體，這名被害人是93年次，才剛滿18歲沒多久，邱男連續在5分鐘內，公然在捷運車廂內侵犯2名女子，行徑如同電車癡漢，可說膽大包天，2名被害人不甘受辱，決定按對講機報警。

中正一警分局忠孝西路派出所獲報後，立即在捷運台北車站等候，待列車一進站就趨前逮捕邱享坤。據了解，邱享坤否認有伸鹹豬手，強調當時正低頭滑手機，相關指控都與事實不符，但2名女子供稱彼此互不相識，不可能隨便誣陷陌生男子，一口咬定邱男是用手指侵犯她們，堅持要提告，絕不姑息。

邱享坤派駐新竹縣站期間，曾在南投縣仁愛鄉清境農場民宿破獲大型電詐機房，逮捕陳姓主嫌等集團成員共29人，檢方聲押27人獲准，當時新竹縣站召開記者會，由邱男主持說明破案經過。