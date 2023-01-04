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70歲老翁性慾旺盛「一周要6次」 妻子下體發炎就醫...他下場慘了

香港01／ 布萊恩

一名年逾70歲老翁仍然精力充沛，由於近年新冠肺炎疫情爆發不方便出門，於是用妻子「泄慾」要求性愛，更一周多達6次。情境示意圖。圖／Ingimage
一名年逾70歲老翁仍然精力充沛，由於近年新冠肺炎疫情爆發不方便出門，於是用妻子「泄慾」要求性愛，更一周多達6次。情境示意圖。圖／Ingimage

妻子絕非丈夫的泄慾工具！一名年逾70歲老翁仍然精力充沛，由於近年新冠肺炎疫情爆發不方便出門，於是用妻子「泄慾」要求性愛，更一周多達6次，導致妻子下體發炎要到婦科檢查。豈料老翁反懷疑妻子出軌，還時常半夜把妻子罵醒，又懷疑3名子女並非自己親生。長期遭到精神和肉體虐待，妻子忍無可忍提告，獲法院判准離婚

綜合媒體報導，這名居於台北的老翁與妻子結婚數十年，育有2子1女，婚後老翁遊手好閒到處尋歡，偶爾才會回家，雙方曾離婚後復合。直至近年新冠肺炎疫情爆發，老翁減少出門次數，轉而用妻子「泄慾」，強迫妻子配合行房，導致妻子下體發炎，須到婦科求診。

豈料老翁不但不體諒，還質疑是妻子出軌偷情，時常半夜把妻子叫醒辱罵，又懷疑孩子並非其親生。女兒不堪母親苦況，把母親接到台中同住。妻子後來心軟返回台北，可惜老翁仍堅持她外遇，除了查看手機通話紀錄，更散播謠言，累她罹患憂鬱症。最終老翁要求子女進行親子鑑定，證實與他有血緣關係。

長期受精神及肉體虐待，妻子認為自己人格尊嚴及安全受侵害，於是向法院提出離婚訴訟。老翁則辯稱自己患有前列腺肥大，已做手術切除，難有性能力，批評「強迫行房」指控不實，又強調2人婚姻乎到不能維持狀況。

不過法院審理後認為，老翁的性需求使高齡妻子難以負荷，又經常猜疑妻子外遇，卻未能理性求證或接受客觀證據，致使夫妻互敬、互信基礎消磨殆盡，難以維持婚姻，因此判准離婚。

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文章授權轉載自《香港01》

離婚 疫情 出軌 外遇 憂鬱症

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