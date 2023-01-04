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性侵少女、女藝人外傭逍遙法外21年 闖空門大盜落網判26年8月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

竊盜犯涂明朗21年來多次侵入住宅性侵未被法辦，去年警方破獲住宅竊案逮捕徐，追出涂逍遙法外期間犯下其他重大性侵案，台北地院審理，日前依8個侵入住宅強制性交罪判涂有期徒刑26年8月、再依3個加重竊盜罪判涂2年4月。可上訴。

現年已經60歲的涂明朗目前仍羈押中，他逃亡期間，至少犯下8起侵入住宅重大性侵案，還曾侵入某位女藝人住處性侵她的外傭。

北市警方2022年5月偵辦賴姓富商住家遭竊520萬元現金一案，採到DNA樣本，擴大偵緝，同時掌握涂明朗的行蹤，查知他在台北市國防部後指部廢棄軍營出沒，布線將他逮捕到案。

依檢警偵查資料，涂明朗1998年至2014年頻繁作案，犯罪地點遍及台北市中山、大安與萬華區，他通常自窄巷攀爬窗戶或水管侵入公寓的低樓層，再持刀劫財劫色，連未成年少女都不放過，有11歲、16歲2名少女報案聲稱遭他性侵。

據了解，陳年性侵案發生時，警方起初未能查出涂的真實身分，案子一拖數年，刑事局鑑識中心比對台北市2起住宅竊案時，疑所採得的指紋與涂明朗相關，確認至少有8件性侵案由涂所犯下。

慣竊涂明朗被查出涉嫌利用闖空門行竊機會，性侵8名隻身在家的女子。圖／聯合報系資料照片
慣竊涂明朗被查出涉嫌利用闖空門行竊機會，性侵8名隻身在家的女子。圖／聯合報系資料照片

北市 竊盜 性侵

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