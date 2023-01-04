他控酒醉遭侵犯卻配合動作呻吟喊「會上癮」 壽星無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

周姓男子被控舉辦生日派對時「撿屍」男性友人，將泥醉的朋友帶回家休息，卻趁對方無力抗拒而口交、試圖肛交，台北地檢署依乘機性交罪將他起訴，台北地方法院認為罪證不足而判無罪。台灣高等法院發現告訴人的身體、衣物和肛門和生殖器都沒發現精子細胞，且案發時告訴人曾與他人講7分鐘電話卻未求援，駁回檢方上訴。

周姓男子和被害人為朋友關係，2020年10月3日晚上周邀友人到台北市敦化南路一家餐酒館參加生日派對，結果對方酒醉。朋友指控周將他帶回住處，卻趁他酩酊之際親吻他乳頭和生殖器，還想用生殖器插他肛門，他不斷「扭動身體」推卻，之後逃到廁所內鎖門並用手機報警。

「他參加我的生日派對時，有主動說可以帶他回家或到他家過夜。」周姓男子否認有乘機性交犯行，並表示當時對方喝醉了，根本沒發生性關係。律師辯護表示，從檢方的勘驗報告，可見告訴人在周開門之後自行上樓走向周的住處；依DNA鑑定報告，告訴人的陰囊或肛門也未檢出周的唾液或精子細胞；案發過程中，告訴人完全沒有抵抗周的動作，只有拿出手機錄影，但錄影畫面也沒有任何性交影像。

辯護律師質疑，告訴人多次詢問周姓男子時間、接聽朋友的電話，並用手機和員警加LINE後聯繫報警，可見根本沒酒醉，且處於自由狀態。

高院審理發現，告訴人步伐穩定、沒有步履蹣跚的情形，雖然酒測值達0.48毫克，但酒精反應因人而異，無從由酒測值當作對周不利的認定；告訴人呻吟表示「先不要、先不要。拜託先不要、先不要」「不要用我，拜託，會上癮」，卻配合周發出聲音、持續呻吟，難以認定他不能或不知抗拒。

高院指出，告訴人嘴巴說「不要」或伸出左手要撥開周，但卻在過程中配合周的動作呻吟，甚至說「不要用我，拜託，會上癮」，與檢察官起訴的強制猥褻或強制罪行為不符，檢方證據不足以證明周犯罪，因此維持一審無罪判決。因周姓男子一、二審都無罪，依刑事妥速審判法規定可望無罪確定。

周姓男子被控性侵酒醉的男性友人，但台灣高等法院發現告訴人嘴巴說「不要」，但卻配合周的動作呻吟，甚至說「不要用我，拜託，會上癮」，維持一審無罪判決，駁回檢方上訴。記者王宏舜／攝影
周姓男子被控性侵酒醉的男性友人，但台灣高等法院發現告訴人嘴巴說「不要」，但卻配合周的動作呻吟，甚至說「不要用我，拜託，會上癮」，維持一審無罪判決，駁回檢方上訴。記者王宏舜／攝影

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