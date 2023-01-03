「台鐵之狼」假乞討真掐臀脫褲犯案10次 判關11月吃牢飯
十餘次犯下性侵案的桃園市籍男子胡立秋，2022年5月、6月在台北車站附近裸露生殖器呼喊路過女子，又假裝乞丐對路過女子性騷擾，台北地院審理，依公然猥褻罪判他有期徒刑3月，依性騷擾罪判他有期徒刑11月。可上訴
胡立秋因多次在台鐵車站犯下性侵害案件，且犯罪足跡包括台北車站、板橋車站，被稱作「台鐵之狼」，法官認為，胡一犯再犯，就其性騷擾罪判重度刑，處罰目的是要送他入監。
判決說，胡立秋的公然猥褻犯行，造成被害女子受到驚嚇並心生厭惡，缺乏尊重他人的正確觀念，胡的性騷擾犯行，也不尊重他人身體自主權，行為毫不可取。
法官認為，胡立秋已有10多次強制猥褻、性騷擾、強制性交罪等前科遭判處罪刑、並執行完畢，素行甚劣，卻不知悔改，可見他故意違反法律，惡性重大，對刑罰的感應力也弱，應予嚴懲。
檢方指控，2022年5月4日下午4時，胡在台北車站K8與K9平面出口花圃旁的公開場所裸露生殖器官，以自慰方式公然猥褻，並於1名被害女子行經時，呼喚「小姐，妳再靠近一點」。
2022年6月5日下午2時，胡坐在台北車站附近的凱薩大飯店側門坐地乞討，見另名被害女子走下樓梯，突然伸手觸摸、掐住她的臀部，拉到被害人的外褲被扯下，2名被害人先後報案，警方逮捕胡，將他移送法辦。
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