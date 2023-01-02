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色乾爹二度性侵乾女兒 她按下手機錄音蒐證揭惡行

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

林姓男子見大女兒的17歲女友小茹（化名）到家中住，還認他做乾爹，他竟涉嫌2度乘機性侵乾女兒；被害人第二次受害時打開手機錄音功能存證，林男在二審時認賠80萬元和解，台南高分院以林觸犯成年人故意對少年犯強制性交罪，判處徒刑6年8月，可上訴。

判決指出，小茹與林男的女兒小蓮（化名）是好友閨密關係，小茹從小是在隔代教養家庭中被祖父母扶養長大，較缺乏父母親的愛。她為了感受有家庭的愛，2020年6間到小蓮的家一起住，並叫喚林父為乾爹。

2020年7月20日到22日的某晚，林利用小茹在2樓浴室洗完澡後，在2樓強攔她抱進浴室旁的林臥房，強摀住她的嘴「霸王硬上弓」。事後，小茹把這事告知阿蓮，但礙於彼此立場，都未對外聲張。

小茹遭受第1次侵害後，雖常去找阿蓮，但已減少過夜。同年7月31日晚間，小茹又到林家找阿蓮，她1人在1樓等阿蓮回家。林見她獨自一人，竟然關上1樓的對外門，把她控制在1樓客廳再度侵害。小茹趁機打開手機錄音功能錄下林對她伸狼爪侵害的部分過程，她並通知其他友人到場，同日晚間報警法辦。

法官審酌，林同意被害人暫居期間，應本誠信給她安住，竟然在借住期間，對小茹為第一次強制性交行為後不知後悔改過，又第二次強制性交，嚴重戕害她身心健康，侵害她自主決定權，考量已經與被害人和她母親達成和解，賠償80萬元等一切情狀，量處其刑。

林姓男子涉嫌2度乘機性侵乾女兒，在二審時認賠80萬元和解，台南高分院以林觸犯成年人故意對少年犯強制性交罪，判處徒刑6年8月。圖／本報資料照片
林姓男子涉嫌2度乘機性侵乾女兒，在二審時認賠80萬元和解，台南高分院以林觸犯成年人故意對少年犯強制性交罪，判處徒刑6年8月。圖／本報資料照片

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