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男子與女國中生打野砲 傳自拍照給她同學炫耀吃官司

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蔡姓男子去年11月8日晚間，透過通訊軟體認識14歲女國中生，相約隔天晚間台南安平觀夕平台遊玩，對話提及「野砲」、「好刺激」等充滿性暗示，當晚在後車座發生性關係，事後他將自拍照傳給少女同學而吃官司，賠償15萬元，法官認他拍攝少年為猥褻行為電子訊號罪處1年3月，緩刑3年。

檢警調查，雙方透過通訊軟體Zenly、IG認識，少女主動詢問蔡隔日可否帶她出門走走、想去觀夕平台走走，蔡應允後，傳送「提示一下我喜歡白虎」，少女回覆「讓你吃」，蔡回覆「野砲的意思」、「好刺激」、「還沒體驗過」。

蔡當晚見面前詢問「你要坐汽車還是機車」、「因為現在很冷」，少女回覆「你開車喔」，他再傳送「好哦哈哈」、「也比較好方便做事」，少女回覆「哈哈」與哭笑表情符號，蔡詢問「真好奇你會穿怎樣讓我好好處理一下」，少女回覆「真理褲」、「加小可愛」，蔡繼而詢問「你幾次了」，少女回稱「第一次」，蔡傳送少女文字內容與對話脈絡，已充滿性暗示。

當晚兩人在轎車後座內發生性關係，蔡於性交過程中，以手機拍攝少女裸露胸部、陰部及兩人下體貼合的照片各1張。

然而，蔡與少女同學在IG聊天，他提到「你們這個年紀當然不敢打砲咩」，同學傳送「誰說的，我這個年紀一堆人打過」、「還內射要不然就是懷孕」，蔡傳送「有拉～就某人唄」，少女同學回傳「嘿啊」，他傳送「雖然我也是內射他」、「但剛好他那個來」、「所以沒事」。

蔡將自拍照傳送給少女同學，少女得知後大表不滿，於另案接受社工詢問時，將蔡將自拍照傳給同學觀看一事告知社工，因而循線查獲。

少女偵查中否認同意跟蔡發生性行為，她說，月經來肚子很痛，對方就拿出保險套。她也說，不敢拒絕他，她沒有明確講「我不要」，因為她覺得男生力氣很大。她表示，當時蔡想脫她衣服，但是他脫不下來，她就自己脫。

台南地院認為，案發經過均在少女預期範圍，則依照少女於性交、拍照時的反應以及配合態度，她是否確實不願意與蔡性交、不同意蔡拍攝裸露照片，並明確表達拒絕有疑，蔡辯稱性交、拍攝裸露照片均有獲得少女同意等情，並非無據。

台南地院審理時，蔡坦承拍攝少年為猥褻行為的電子訊號罪，並與少女及家屬達成調解，已賠償15萬元，堪認蔡已有悔意，且有彌補自身犯罪所造成損害的誠意，及少女表示願意原諒被告等，依法量處其刑。

台南地院認蔡姓男子犯拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪處1年3月，緩刑3年，並沒收其手機。圖／本報資料照
台南地院認蔡姓男子犯拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪處1年3月，緩刑3年，並沒收其手機。圖／本報資料照

台南 自拍

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