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下藥迷昏女網友硬上 妙齡女聞到「嘉明」的味道成鐵證

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中詹姓男子約女網友回家卻在飲用水下藥，對方喝下10分鐘就昏睡，慘遭詹伸狼爪亂摸、硬上，女子證稱無力反抗但仍有意識，有聞到詹精液味道，連同觸感都記得；法院考量詹賠償62萬獲調解成立，但女子直言「毀了我一生」，依加重強制性交罪判詹7年，可上訴。 

檢警調查，詹男去年8月29日約女網友到他家見面，詹卻事先買來「T2超強迷幻催眠液」摻入引用水中讓對方喝下，結果女子昏昏欲睡、失去意識，詹就趁機脫她衣服摸胸、下體最後性侵得逞。

隔天女子醒來認為不對勁，搭乘詹男的車回家後再自行到醫院檢查才驚覺昏睡時遭性侵；法院審理時，詹坦承摻藥劑到水中讓對方喝下，並有摸胸、用生殖器磨蹭猥褻但否認有發生性交行為。

女子證稱，她喝了詹的水10分鐘就頭暈目眩，覺得好累好想睡覺，意識模糊時詹就脫她衣服但自己無力反抗，但能可感覺到詹親她胸部、摸下體，還聽到他射後將衛生紙沖馬桶聲音、手冰冰的感覺，有聞到精液的味道，更直言「他的觸感和那個味道，自己都還記得」。

法院審酌，詹坦言有摻藥劑在水裡給女子喝，並稱自己是想要和她發生關係，因過去曾性交、在一起過，想說還有沒有機會和她在一起；另檢方搜索扣押詹的手機，也發現他簡訊顯示「你的訂單T2超強迷幻催眠液已收到訂單」。

法院審酌，詹男罔顧女子對他信賴下藥性侵，造成她難以抹滅陰影，考量雙方調解成立，詹已經賠償女子62萬元等。

但女子也說，這件事後她只要看見類似詹體型、髮色的異性都會很反感、害怕，甚至躲到廁所去哭，更害她失去原本喜歡的工作，直言「白白傷害了我」、「毀了我的一生」。法院綜合考量後依以藥劑強制性交罪判詹7年。

詹男下藥迷昏女子性侵，法院依藥劑強制性交罪判詹7年徒刑。示意圖／ingimage
詹男下藥迷昏女子性侵，法院依藥劑強制性交罪判詹7年徒刑。示意圖／ingimage

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