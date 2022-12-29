色男酒吧撿屍朋友女性友人性侵 否認犯案判4年

桃園一名湯姓男子去年10月與好友飲酒，席間見對方女性友人泥醉意識不清，竟動起歪腦筋，先坐計程車載友人離開，又原車折返撿屍，在公園廁所性侵得逞，事後被逮還稱雙方是你情我願，今被桃園地院依強制性交罪判刑4年。

另外，湯男犯案後，撿走女子遺留在廁所的錢包，還盜刷信用卡買菸酒，也被桃園地院依侵占、詐欺得利2罪分判罰金9千元和3月刑期。全案可上訴。

判決指出，湯男與被害女子原本不認識，2人因共同好友邀約，去年10月2日晚間才在桃園區某酒吧碰面。隔天凌晨4時許，聚會結束散場，湯男見被害女子泥醉意識不清，於是先帶好友離開，再原車折返撿屍，最後在中壢區光明公園廁所性侵得逞。

檢警調查，湯男原想趁女子泥醉之際犯案，在強脫對方內褲時，對方突然醒來抗拒，但他沒有罷手，反而徒手掐住對方脖子、摀住嘴巴硬上，因此認定其行為涉犯強制性交罪。

審理時，湯男矢口否認，辯稱女子在計程車上主動發起攻勢，問他「要不要當我男朋友」，剛好女子也是他喜歡的類型，2人有到廁所親吻，但沒有發生性關係，也沒有看到女子的錢包，信用卡則是在地上撿到的，沒有多想就拿去試刷。

法院調查，被害女子從警詢到審理歷次供述大致相同，若非親身經歷，難以憑空虛構。此外，女子遇害後曾向友人求救，最後也是在友人勸說「若不報警，恐有其他人受害」等語，才到醫院驗傷和報案，情況與性侵被害人內心掙扎歷程相符。

法院認為，湯男為了滿足一己私慾，想趁女子泥醉之際乘機性交，見對方酒醒抗拒，又以暴力方式強制性交得逞，對女子造成難以抹滅陰影，且犯後飾詞狡辯，難認有悔改之心，因此依情節和犯後態度量處其刑。

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