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國三女友被同學弄到睡不飽 男友背鍋氣炸亂傳影片下場慘

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓按摩師和就讀國三的少女交往，將少女裸照傳給少女同學B男炫耀，卻擔心裸照外流，逼B男拍全裸片作為交換，後因少女替B男抄寫作業睡不飽，身為男友的他被少女阿嬤責怪不爽，將B男裸體影片流出，全案曝光被告。高雄地方法院審結，依與未成年性交、使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判陳男3年10月。

判決指出，陳男去年透過交友軟體認識就讀國三的少女，兩人交往後，陳男不僅多次要求少女拍下裸照、下體照甚至洗澡影片給他觀賞，還將少女的影片、照片，傳給少女同學B男炫耀。

不過，陳男將少女裸照、畫面傳給B男觀賞後反悔，擔心B男會將女友的影片、照片流出，於是恐嚇B男「我有黑道背景」、「我是台北艋舺青山宮，他們的陣頭跟黑社會有關係」，逼B男自拍全裸影片並交給他作為籌碼。

去年12月間，陳男發現少女幫B男罰寫作業，不僅害少女睡不飽，還害陳男被少女阿嬤責備沒好好照顧少女。陳男於是偷偷登入少女臉書，將先前B男拍攝的全裸道歉影片，傳給B男同班3名同學欣賞。

這段影片經同學流傳後，被學校發現，校方展開性平調查，發現陳男不僅要求少女拍多張裸照、影片，還曾與少女上旅館開房兩次，高雄市警局婦幼隊受理報案後，通知陳男到案。

檢警偵辦時，陳男坦承和少女上旅館開房兩次，還要她拍裸照、洗澡影片給她觀賞，並要求B男脫光衣服拍下道歉影片。

當時少女也承認，「我傳私密照給陳男很多次，詳細時間我忘了，每次都是他用LINE要求我拍，我同意給他，我都在家用我的手機拍，有洗澡沒穿衣服的影片、還有脫掉制服、脫掉運動服脫到沒傳衣服的影片」。

由於少女、B男案發時都是國中生，檢方偵結，依兒童及少年性剝削防制條例將陳男起訴。

高雄地方法院審理時，法官綜合相關事證，認為陳男行為妨害A女、B男身心健全發展，考量他事後與B男達成和解，與未成年性交部分各判刑3月，製造少年為猥褻行為電子訊號罪，判1年2月，散播、脅迫使少年製造猥褻行為電子訊號罪，則分別判7月、3年6月徒刑，合併應執行刑3年10月。可上訴。

陳男因散播少女、少年裸體影片、照片，被判刑3年10月。示意圖／ingimage
陳男因散播少女、少年裸體影片、照片，被判刑3年10月。示意圖／ingimage

裸照 猥褻

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