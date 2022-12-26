乩童誆「背有多個嬰靈」要雙修超渡 迷信酒店妹被騙上床

40歲吳姓男子去年1月30日到台北市中山區某間酒店消費，對前來坐檯的酒店妹誆稱「你後面好幾個嬰靈」，要酒店妹跟他到旅館「雙修」發生性關係超渡，讓酒店妹深信不疑並跟著吳男到旅館，事後酒店妹對男友提起此事，男友憤怒找吳男算帳並要酒店妹報警，新北地方法院依強制性交罪處3年6月徒刑。

酒店妹指控，當天她進去坐檯，吳男一見她就問她是不是曾墮胎，還稱她「後面好幾個嬰靈」，更自稱是乩童，暗示要去開房間，曾墮胎且迷信的酒店妹便跟著吳男到旅館，被吳男性侵得逞，事後酒店妹對男友提起此事，男友憤怒找來朋友，設計約出吳男理論，並要酒店妹報警。

審理時，吳男否認性侵，稱他確實與酒店妹發生性關係，但是從未與酒店妹提到超渡嬰靈，稱是帶酒店妹出場，並以5千元代價發生性關係。合議庭考量吳男雖確實有轉5千給酒店妹，但酒店妹證稱5千元是坐檯費，若要發生性關係至少1萬4千元，加上吳男與酒店妹的LINE對話等，不採信吳男說詞。