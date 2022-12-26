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乩童誆「背有多個嬰靈」要雙修超渡 迷信酒店妹被騙上床
40歲吳姓男子去年1月30日到台北市中山區某間酒店消費，對前來坐檯的酒店妹誆稱「你後面好幾個嬰靈」，要酒店妹跟他到旅館「雙修」發生性關係超渡，讓酒店妹深信不疑並跟著吳男到旅館，事後酒店妹對男友提起此事，男友憤怒找吳男算帳並要酒店妹報警，新北地方法院依強制性交罪處3年6月徒刑。
酒店妹指控，當天她進去坐檯，吳男一見她就問她是不是曾墮胎，還稱她「後面好幾個嬰靈」，更自稱是乩童，暗示要去開房間，曾墮胎且迷信的酒店妹便跟著吳男到旅館，被吳男性侵得逞，事後酒店妹對男友提起此事，男友憤怒找來朋友，設計約出吳男理論，並要酒店妹報警。
審理時，吳男否認性侵，稱他確實與酒店妹發生性關係，但是從未與酒店妹提到超渡嬰靈，稱是帶酒店妹出場，並以5千元代價發生性關係。合議庭考量吳男雖確實有轉5千給酒店妹，但酒店妹證稱5千元是坐檯費，若要發生性關係至少1萬4千元，加上吳男與酒店妹的LINE對話等，不採信吳男說詞。
合議庭認為，吳男利用酒店妹曾墮胎，見她對鬼神極度敬畏，佯稱要與他發生性關係才能渡化嬰靈，進而違反酒店妹意願並與她發生性關係，手段卑劣，且犯後還飾詞狡辯、更推稱只是性交易，未見悔改之意，考量吳男與酒店妹和解，但非以支付方式賠償酒店妹，依強制性交罪處3年6月徒刑。
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