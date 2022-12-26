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狼師性侵女學生聲請釋憲 3大法官拿「江國慶案」為鑑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

許姓特殊教育老師14年前性侵中度智能障礙女學生判刑5年10月定讞，他認為刑事訴訟法規定有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理，但大法官黃瑞明等人提出不同意見書，以江國慶案為殷鑑，認為性別平等委員會調查報告應接受對質詰問，本案有受理的價值。

許2008年9月9日下午2時許，在國小資源教室替女學生做智力測驗時，拿毛巾矇住女學生眼睛，強迫女學生替自己口交；事後，女學生和家人出遊，脫口而出「爸爸你不會把你的鳥鳥給小狗吃」，經追問說出老師曾把鳥鳥給她吃，許最終2013年被判5年10月徒刑定讞。

許聲請釋憲認為刑事訴訟法第198、208條第1項、性別平等教育法第35條第2項規定，有牴觸憲法之虞；憲法法庭審查後，認為許只就法條規定應如何解釋、適用，爭執確定判決認事用法是否得當，沒有具體敘明有何牴觸憲法之處，不服聲請要件，裁定不受理。

大法官黃虹霞、黃瑞明、詹森林、謝銘洋分別提出不同意見書，認為性平會調查報告被認定是法定傳聞證據法則的例外，不必經對質詰問就有證據能力，似乎已是法院實務通說，對於被告權益影響甚大，確實有受理必要。

黃瑞明等3人認為本案被害人是智能障礙的未成年少女，固然值得同情，但要警惕不能把對被害人的同情、義憤，轉化成一定要找出、重罰加害人的心態，而忽略程序保障，並舉江國慶案為殷鑑，認為性平會調查報告應受對質詰問，才符合證據裁判原則、嚴格證明法則。

黃瑞明等3人指出，「真金不怕火煉，毋枉毋縱」，一直是刑事訴訟法程序應追求的目標，所有類型案件均應適用。

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

黃瑞明 刑事訴訟

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