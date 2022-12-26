桃園女放前任進房拿東西 熟睡時被童軍繩纏繞慘遭性侵

桃園市簡姓男子遭前女友提分手，心有不甘，去年4月到她住處拿東西、談判時，見女子熟睡起了色心，先是要求口交未果後，再強行性交、內射得逞，事後挨告；法院痛批簡為一己私慾性侵，犯後還否認，依強制性交罪判他有期徒刑3年2月。可上訴。

檢警調查，簡姓男子去年3月被前女友提分手，但他捨不得2年多感情，持續追求復合，4月3日凌晨他到她位在龍潭區租屋處談判、拿個人物品，隔天一早見女子在床上熟睡，從住處找出一條童軍繩纏繞女子右手，再脫去自己內外褲，這時女子醒來，簡便要求她口交。

但女子隨即拒絕，簡男見狀並未罷休，反而以手腳壓制她，褪去褲裙、內褲，就算女子言語拒絕、以手腳推擋反抗仍不罷手，隨後以雙臂架開女子雙腿，不僅強制性交得逞，還射精在她體內；女子不堪受辱，當晚告知時任男友，驗傷後報警提告。

簡男到案後一開始坦承性交，但否認犯罪，辯稱是當時女子口頭答應，做到一半她才反悔，自己拔出生殖器時正好射精，童軍繩則是打鬧時纏上，沒有綁緊；後來女子當庭證稱，兩人當晚躺同張床、有隔開，自己也有明確拒絕發生關係，而童軍繩原是用於固定機車後座乘客，不知道為何簡男要纏在自己手上，不過並沒有達到限制自由程度。

法院根據李男證詞，認為女子案發後在電話中已近乎崩潰、放聲大哭、哽咽及思緒錯亂，加上簡男事後曾透過友人以30萬元和解，以及女子前後證述並無不同等種種證據，認定李犯行明確。