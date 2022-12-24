變態叔公亂摸姪孫鳥 瞎扯「以為前男友」獲原諒判5年

台中1名叔公利用過年、中秋家族聚會，半夜趁大家睡覺時偷摸他12歲侄孫下體，甚至抹潤滑劑口交，男童向學校反應後才曝光，叔公雖辯稱「酒醉把他誤認成前男友」，一審不採信依加重強制性交等3罪判他6年6月，二審以叔公和解獲原諒情堪憫恕，減刑撤銷改判他5年，仍可上訴。

檢警調查，叔公去年2月過年和男童家庭聚會，晚上睡覺偷摸他生殖器，男童驚醒2度轉身阻止仍被摸半小時；同年中秋節叔公又半夜手塗潤滑劑撫摸男童下體還口交，後來學校調查學生有無遭性侵害或性騷時，男童向校方反應才曝光。

台中地院一審時，叔公辯稱當時喝得很醉，還說不小心將姪孫誤認成他前男友，沒有強制姪孫的意思，受酒精影響不知道對方是誰。

男童證稱，和叔公僅重要節日才會見面，睡到一半發現被摸生殖器約30分鐘，心裡很不舒服，僅轉身沒直接表達不願意是怕被打；中秋節則是叔公在手上抹東西摸他還用嘴巴含，前後還一直亂摸，都是聽到腳步聲對方才停止。

一審指出，男童年僅12歲，體型、身高都和一般成年男子不同，不採信其辯詞，考量叔公為滿足性慾，罔顧身為親戚利用姪孫年紀輕朝他猥褻性侵，嚴重傷害其身心。

一審認為，就算犯後已經和解，但這類嚴重侵害國家對於兒童、少年性自主決定權保護的犯行，更違反其身為長輩有保護照顧兒童義務，依加重強制猥褻罪、加重強制性交罪及加重強制性交罪，一共判他6年6月，叔公不服上訴。

台中高分院二審考量，叔公沒有不良前科，這次對姪孫猥褻、性交，均未使用強暴、脅迫手段，且多次表達歉意也已經達成和解，對方家屬也表示願意無條件原諒他，堪認叔公有悔意，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。