北市內湖養生館營業8年 3越籍按摩師供「半套」遭法辦

林姓男子2014年起在台北市內湖區開設養生會館，近期卻被查出媒介按摩師替男客做「半套」性交易，店內所得以「林男6分、按摩師4分」比例對分，士林地檢署偵結，依妨害風化罪嫌起訴林男。

檢警調查，40歲林男自2014年養生館開幕後就擔任負責人，卻提供女子招攬不特定客人從事「半套」性交易，收費方式是純按摩60分鐘800元，可加價500元購買「半套」性交易。

轄區內湖分局警方今年3月29日深夜持票上門搜索，當場查獲林男、阮姓等3名越南籍女子、陳姓等3名男客，查扣現場營業所得4000元、帳冊3本、監視器等證物。

據悉，3名越南籍按摩師年約35歲上下，分別是以求職、婚姻名義來台，最久已來台達20年，非失聯，否認性交；林男也供稱，該養生會館並未提供性交易，有告知按摩師不可以從事性交，平時也會要求按摩師避免穿著清涼，否認妨害風化犯行。

但3名男客證稱，到店消費時加價500元分別與3名按摩師「半套」性交後，將費用交給林男結帳等，指證歷歷，檢警檢視相關監視器畫面，發現消費經過與男客證言相符。