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北市內湖養生館營業8年 3越籍按摩師供「半套」遭法辦
林姓男子2014年起在台北市內湖區開設養生會館，近期卻被查出媒介按摩師替男客做「半套」性交易，店內所得以「林男6分、按摩師4分」比例對分，士林地檢署偵結，依妨害風化罪嫌起訴林男。
檢警調查，40歲林男自2014年養生館開幕後就擔任負責人，卻提供女子招攬不特定客人從事「半套」性交易，收費方式是純按摩60分鐘800元，可加價500元購買「半套」性交易。
轄區內湖分局警方今年3月29日深夜持票上門搜索，當場查獲林男、阮姓等3名越南籍女子、陳姓等3名男客，查扣現場營業所得4000元、帳冊3本、監視器等證物。
據悉，3名越南籍按摩師年約35歲上下，分別是以求職、婚姻名義來台，最久已來台達20年，非失聯，否認性交；林男也供稱，該養生會館並未提供性交易，有告知按摩師不可以從事性交，平時也會要求按摩師避免穿著清涼，否認妨害風化犯行。
但3名男客證稱，到店消費時加價500元分別與3名按摩師「半套」性交後，將費用交給林男結帳等，指證歷歷，檢警檢視相關監視器畫面，發現消費經過與男客證言相符。
警詢後依妨害風化罪嫌將林男送辦，另依社會秩序維護法裁罰其餘3男3女，士林地檢署日前偵結，認林男涉犯刑法第231條第1項「意圖使女子與他人為猥褻行為而容留以營利罪」，依法起訴林男。
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