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國道色警官性侵少年再添5被害人 累計多達27人

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

國道公路警察局鄭姓警官涉嫌性侵少年並拍攝不雅照，累積被害人數已達27人。本報資料照片
國道公路警察局鄭姓警官涉嫌性侵少年並拍攝不雅照，累積被害人數已達27人。本報資料照片
國道公路警察局前第九大隊鄭姓警官，涉嫌透過網路交友，於全台四處邀約少年性侵或拍攝猥褻照。台北地檢署日前自他工作和私人平板電腦中循線查出共有22名少年受害，分兩波將鄭男依強制性交、兒少性剝削等罪起訴，如今又查出5名被害人，累計被害人數已高達27人。

27歲鄭男當年高分錄取警察大學國境系，2018年分發至國道警察局第九大隊及第五大隊，因外型清秀、口條便給，原本是單位明日之星，但性侵少年案爆發後，國道警察局緊急召開考績會，將他記兩大過免職，並進行連坐懲處。

檢警調查，鄭男自2018起，利用各種網路交友管道，例如臉書、交友網站、手機交友軟體，四處邀約少年外出聊天，足跡遍布台北、桃園、台南、高雄，再利用雙方獨處時性侵得逞，最小的被害人年齡僅國小。

今年9月初，鄭男透過網路結識一名15歲被害少年，涉嫌於北市中正區某公廁性侵對方，少年回家後情緒有異，家長獲知後憤而報警。

檢警前往鄭男國道警察局辦公室及宿舍搜索，查扣作案用電腦並發現大量不雅照，於是著手清查逐一離釐清被害少年身分，待被害人到案指認並確定提出告訴後，將鄭男追加起訴併由法院審理。

警察 性侵

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