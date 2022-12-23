Uber司機誘騙國中少女上車 載去郊外硬上還拉她手摸自己鳥

台中王姓Uber司機慣性朝落單女子搭訕，他見1名國中少女放學等公車，誘騙要載她回家卻沿石岡、豐原及神岡等地亂繞，還載到偏僻空地在車上朝她強吻、指侵，又抓少女手摸自己生殖器，檢方查扣他手機發現影片，且疑似被害不只少女1人，偵結依強制性交等罪嫌起訴他。

檢警調查，王男（34歲）今年9月29日下午開車經石岡區，見路邊有名剛下課的國中少女獨自在等公車，王臨時起意認為少女年幼可欺、有機可乘，就靠近假意向她問路搭訕，由於少女心生警覺不予回應徒步離開。

但王不放棄一路尾隨，又像她佯稱自己是「查訪員」假意要載她回家，經一翻勸誘少女答應上車，過程中也聊到自己仍讀國中未成年，直到已經抵達少女住處王卻不讓她下車，還一直藉故想找話題聊天拖延。

少女因擔心遭遇不測只好勉為其難答應，結果王一路開上國道4號至神岡區，又轉繞至豐原區最後又回到石岡區偏僻空地，在車上對少女強吻，還爬到右前座朝她襲胸，甚至手侵得等還抓她手摸自己生殖器等行為。

少女遇害為了平安脫身只能先假裝稱明天還能見面，王這才同意開車送她下山回去，警方獲報後10月12日持拘票到王男位於清水區的住處逮人，同時查扣他的手機等證物。

檢方訊時，王男僅就客觀事實坦承，但辯稱不清楚少女年紀，但少女指證歷歷，當天自己也身穿國中制服，並有他們沿途行經的加油站、超商等監視器畫面佐證。