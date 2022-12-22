快訊

直播／較上周同期增加23.6%！本土新增19798例、境外93例 41人死亡

超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢

5輪會能重演？基隆港郵輪再出發 卻驚覺全球市場已轉向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

見已故友人女兒孤身獨處 男性侵洩獸欲重判8年6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南朱姓男子去年間攜帶麵食，前往探視已故友人身心障礙女兒，見她獨處房內，不顧其尖叫且用手推拒，性侵得逞，隔壁大伯聽到尖叫聲查看，發現姪女脫下褲子擦拭下體，朱男躲在棉被裡，他辯稱是女方開門讓他進入屋內，法官認他對精神障礙及心智缺陷之人犯強制性交罪處8年6月。

朱男說，他與女方父親認識幾十年，常常到該房屋找女方父親飲酒，也知道女方有心智障礙，聽聞友人去年4月底過世，5月3日下午前往確認是否如此，他與女方一直在屋內待到晚間10時，他有詢問女方願不願意與他發生性行為，女方沒有回答。

他說，當他要與女方性交時，女方有以手推擋並尖叫表示不願意，但是他仍以身體壓制女方，進而發生性關係。他說，當天他有按門鈴，女方開門讓他進入屋內。

然而，住在相隔約10公尺的大伯，當晚10時27分許，聽見屋內傳出姪女尖叫聲，報警後前往查看，發現姪女脫下褲子並擦拭自己的下體，當場在姪女房間內查獲躲在棉被中朱男。

女方遭性侵得逞，驚嚇過度，經家人送往嘉南療養院急診，並持續住院治療。胞妹表示，姊姊說當天朱男有將她壓在地上，她有掙扎，但因為對方力氣太大，她無法將對方推開，而遭對方侵犯。

女方的照服員證稱，隔天上午至房屋照顧女方時，女方向她表示，剛從成大醫院回家，昨天友人有買麵給她吃，表示要照顧她，之後帶她去房間，叫她脫下褲子，她有表示不要，後女方情緒突然失控的表示爸爸的朋友要性侵她，並有用三字經罵她。

事後，雙方進行調解，未料，朱男於第二次調解時，逕向女方代理人稱他沒有錢，要去關，態度甚為惡劣。

台南地院審酌，朱男前因公共危險案件判處3月確定，易科罰金執行完畢，竟不知悔改，明知女方有心智缺陷及精神障礙情形，卻為滿足一己淫慾，趁她喪父後孤身1人在房屋內，以自身體型、力量上優勢施以強制手段，違反其意願性交，不僅破壞女方性自主決定權，也使本有精神疾患女方的精神狀況更為惡化，導致女方迄今仍須住在嘉南療養院接受治療，朱男倚強欺弱的心態與行為，深值譴責。

朱男見已故友人女兒孤身獨處，不顧其尖叫且用手推拒，性侵得逞，台南地院認他對精神障礙及心智缺陷之人犯強制性交罪處8年6月。圖／本報資料照
朱男見已故友人女兒孤身獨處，不顧其尖叫且用手推拒，性侵得逞，台南地院認他對精神障礙及心智缺陷之人犯強制性交罪處8年6月。圖／本報資料照

性侵

延伸閱讀

獸父多次摸胸猥褻12歲女兒 還趁熟睡跨坐性侵判關8年4月定讞

教授性侵校花判8年、民事竟認合意判免賠 勵馨說話了

恐再多關60年！好萊塢淫魔製片人第二次性侵審判 再有三項罪名成立

司機約前同事吃飯...途中回家洗澡脫光性侵 還拍裸照恐嚇

相關新聞

見已故友人女兒孤身獨處 男性侵洩獸欲重判8年6月

台南朱姓男子去年間攜帶麵食，前往探視已故友人身心障礙女兒，見她獨處房內，不顧其尖叫且用手推拒，性侵得逞，隔壁大伯聽到尖叫...

引誘國中女「連結」 男子緩起訴期間再犯法官讓他坐牢

丁姓男子曾與少女發生性關係，獲緩起訴後，半年後卻故態復萌，又透過交友軟體結識國中少女，帶少女到住處發生「連結」。高雄地方...

獸父多次摸胸猥褻12歲女兒 還趁熟睡跨坐性侵判關8年4月定讞

一名擔任送貨司機的父親5年前開始，趁12歲女兒獨自在房間睡覺摸胸猥褻，甚至強迫口交、性侵得逞，最高法院依成年人故意對兒童...

誆稱鬼纏身 神棍性侵低潮女判3年8月、賠47萬

桃園一名曾姓男子聽聞女子「小玲（化名）」諸事不順，生活陷入低潮，竟佯稱小玲被鬼纏身，須做法化解，把人騙進旅館性侵，被依強...

15歲少女嚐禁果 完事下體竟流黃綠色分泌物

桃園一名林姓男子透過網路交友認識15歲少女「檸檬（化名）」，明知對方未成年，仍2度和對方發生性關係，後因對方下體流出不明...

教授性侵校花判8年、民事竟認合意判免賠 勵馨說話了

高雄某大學助理教授涉嫌性侵大二校花3次，一、二審被判刑8年，校花向教授求償150萬元，高雄地院民事庭法官見解卻逆轉，認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。