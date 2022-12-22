見已故友人女兒孤身獨處 男性侵洩獸欲重判8年6月

台南朱姓男子去年間攜帶麵食，前往探視已故友人身心障礙女兒，見她獨處房內，不顧其尖叫且用手推拒，性侵得逞，隔壁大伯聽到尖叫聲查看，發現姪女脫下褲子擦拭下體，朱男躲在棉被裡，他辯稱是女方開門讓他進入屋內，法官認他對精神障礙及心智缺陷之人犯強制性交罪處8年6月。

朱男說，他與女方父親認識幾十年，常常到該房屋找女方父親飲酒，也知道女方有心智障礙，聽聞友人去年4月底過世，5月3日下午前往確認是否如此，他與女方一直在屋內待到晚間10時，他有詢問女方願不願意與他發生性行為，女方沒有回答。

他說，當他要與女方性交時，女方有以手推擋並尖叫表示不願意，但是他仍以身體壓制女方，進而發生性關係。他說，當天他有按門鈴，女方開門讓他進入屋內。

然而，住在相隔約10公尺的大伯，當晚10時27分許，聽見屋內傳出姪女尖叫聲，報警後前往查看，發現姪女脫下褲子並擦拭自己的下體，當場在姪女房間內查獲躲在棉被中朱男。

女方遭性侵得逞，驚嚇過度，經家人送往嘉南療養院急診，並持續住院治療。胞妹表示，姊姊說當天朱男有將她壓在地上，她有掙扎，但因為對方力氣太大，她無法將對方推開，而遭對方侵犯。

女方的照服員證稱，隔天上午至房屋照顧女方時，女方向她表示，剛從成大醫院回家，昨天友人有買麵給她吃，表示要照顧她，之後帶她去房間，叫她脫下褲子，她有表示不要，後女方情緒突然失控的表示爸爸的朋友要性侵她，並有用三字經罵她。

事後，雙方進行調解，未料，朱男於第二次調解時，逕向女方代理人稱他沒有錢，要去關，態度甚為惡劣。