男大生送遊戲寶物 誘女童、少女自拍胸部和私處得逞

劉姓男子就讀大學時，涉嫌以贈送網路遊戲寶物為餌，引誘住在基隆的女童和住在苗栗的少女，共拍攝胸部和私處等猥褻照片73張、影片14部傳給他，檢方偵查後將他起訴。基隆地方法院認定劉男犯行，依引誘使兒童、少年製造猥褻行為電子訊號罪，判應執行有期徒刑4年10月。全案可上訴。

判決指出，劉姓男大學生透過網路遊戲，認識未滿12歲女童和未滿18歲少女。劉男邀請女童加入他的社交軟體Instagram帳號後，去年6月20日到26日透過IG帳號，傳送拍攝一定數量裸照或穿著內衣褲的照片、影片，可兌換遊戲寶物訊息給她。

女童為取得遊戲寶物，依劉指示自行拍攝裸露胸部、性器官等客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起通常一般人羞恥或厭惡感的猥褻照片49張、猥褻影片8部，透過雲端儲存空間帳戶傳送給劉男，劉再交付應允的遊戲寶物。

劉男另邀住在苗栗縣的少女加入LINE好友後，以LINE通訊軟體聯繫她，表示拍攝一定數量的裸露照片或影片，可換取遊戲寶物。少女為取得遊戲寶物，拍攝猥褻照片24張、猥褻影片6部，再以每次1到2張照片或影片方式，陸續傳送給劉男及取得寶物。

基隆女童的家長察覺女兒網路交友出狀況報案，基隆地檢署檢察官指揮警方在今年3月17日，持搜索票搜索扣得劉男手機，循線查出苗栗少女受害。檢察官偵查後，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴劉男。

法院審理時，劉男承認有檢方指控行為，加上兩名被害人證述，劉男與被害人對話紀錄截圖、照片及影片截圖、網路遊戲對話紀錄及受贈紀錄等事證，認定犯行。

法院指出，劉男因自身情慾，要求對性自主判斷及身心均未臻成熟，且因生活經驗及社會化程度尚淺女童和少女，製造猥褻行為電子訊號供其觀看，影響兩女身心健康及人格發展，應予非難。