台中大叔見高中女凍未條 逼看手機A片、襲胸還尾隨

台中市伍姓男子在今年8月間騎機車經過霧峰時，發現一名少女騎單車經過，伍除強逼少女看他的手機A片之外，還伸手摸少女胸部，少女嚇得騎走，又尾隨至住宅區，後因擔心露餡逃離。檢方今偵結，依性騷擾防治法罪嫌起訴他。

起訴指出，伍姓男子（34歲）在今年8月9日晚間10時許，騎機車行經霧峰區時，發現一名17歲少女獨自騎單車經過，伍男騎到少女前方後等待少女，接著等少女騎到身旁時，他攔下少女，拿出手機播放A片，強迫少女觀看，接著再趁少女不備，伸出右手撫摸少女胸部。

少女受到驚嚇，騎車離開現場，伍男還騎機車在後方尾隨，直至少女騎到住宅區人口較多處，伍男擔心犯行露餡，才離開現場，少女事後向警方報案後，經調閱監視器，查獲伍男到案。