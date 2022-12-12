台中大叔見高中女凍未條 逼看手機A片、襲胸還尾隨

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市伍姓男子在今年8月間騎機車經過霧峰時，發現一名少女騎單車經過，伍除強逼少女看他的手機A片之外，還伸手摸少女胸部，少女嚇得騎走，又尾隨至住宅區，後因擔心露餡逃離。檢方今偵結，依性騷擾防治法罪嫌起訴他。

起訴指出，伍姓男子（34歲）在今年8月9日晚間10時許，騎機車行經霧峰區時，發現一名17歲少女獨自騎單車經過，伍男騎到少女前方後等待少女，接著等少女騎到身旁時，他攔下少女，拿出手機播放A片，強迫少女觀看，接著再趁少女不備，伸出右手撫摸少女胸部。

少女受到驚嚇，騎車離開現場，伍男還騎機車在後方尾隨，直至少女騎到住宅區人口較多處，伍男擔心犯行露餡，才離開現場，少女事後向警方報案後，經調閱監視器，查獲伍男到案。

伍男到案後承認犯行，檢方認定伍涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法、性騷擾防治法等規定，今偵結起訴，建請法院依違反兒少法加重其刑，聲請簡易判決處刑。

台中市伍姓男子在今年8月間，涉嫌逼落單的少女看A片、摸胸部，台中地檢署偵結起訴。示意圖／ingimage
台中市伍姓男子在今年8月間，涉嫌逼落單的少女看A片、摸胸部，台中地檢署偵結起訴。示意圖／ingimage

單車 性騷擾 監視器

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