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男戀18歲女夜闖房間示愛 依跟騷法處拘役30天

中央社／ 南投縣12日電

南投縣一名孫姓男子單戀18歲游姓女子，竟趁凌晨侵入游女房間示愛，游女暗夜被嚇醒報案，孫男向檢、警坦承犯行，南投地方法院依違反跟蹤騷擾防制法判拘役30天，可易科罰金。

23歲孫姓男子有意追求18歲游女，今年5月某天侵入游女與家人的住處希望追求游女，那次侵入住宅犯行未遭報警提告，不料孫男食髓知味，6月1日凌晨又無故侵入游女住家，並使用掛在門外的鑰匙開門進入游女房間，游女被嚇醒，當場報警究辦。

南投縣警察局仁愛分局獲報偵辦，孫男於警詢及偵查時皆坦承犯行，南投地方檢察署認為孫男涉犯跟蹤騷擾防制法跟蹤騷擾罪嫌、刑法無故侵入住宅罪嫌，從重依跟蹤騷擾罪，聲請簡易判決處刑，可處1年以下有期徒刑、拘役或科、併科新台幣10萬元以下罰金。

根據南投地方法院刑事簡易判決，法官認為被告孫男為滿足自身私慾，不思以理性方式追求告訴人游女，違反游女意願，反覆對游女騷擾、接近，並無故侵入他人住宅，使游女惶恐度日，因此，依跟蹤騷擾罪判處拘役30天，可易科罰金3萬元。全案可上訴。

跟蹤騷擾防制法今年6月1日正式施行，孫男6月1日凌晨即侵入游女房間意圖示愛，最後遭依跟騷法判刑，是南投首例違反跟騷法判決，警方指出，保護婦幼安全是要務之一，若有不法警方一定依法究辦。

跟蹤騷擾 南投 房間

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