借住學妹家慘遭二次性侵 少女錄影蒐證才揭乾爹獸行
雲林17歲少女2年前6月間借住學妹住處，也認學妹父親為乾爹，沐浴後行經乾爹房間，遭攔阻抱入其房間，以手摀住嘴巴，強制性交得逞，她雖仍經常找學妹，但已減少在該處過夜，乾爹仍乘機二次性侵，遭少女錄影蒐證，乾爹賠償80萬，二審改判應執行6年8月徒刑，可上訴。
檢警調查，乾爹趁少女在2樓浴室沐浴後行經房間的機會，強行攔阻，將她抱入其房間內強吻，將她壓制在房間床上，強制性交。過程中，少女不斷說「不要」，嘗試掙脫，乾爹則以手摀住其嘴巴，對她強制性交1次。事後，她曾告訴學妹遭到其父親性侵，但彼此礙於立場均未張揚。
案發後，她雖仍經常前往找學妹，並減少其住處中過夜。2020年7月底晚間，她因故又去找學妹，單獨坐在1樓等待學妹回家，乾爹將她控制在客廳單人座椅，無視其抗拒呼救，再次對少女強制性交1次。少女趁機開啟手機錄影存證，最後報警處理。
乾爹辯稱，第一次女方洗完澡後披著一條浴巾出來，他一時衝動，就向前抱住她親吻，之後女方就自己走進他的房間，躺在他的床上，他就與女方發生性交行為，這次是經過女方同意而性交。
少女指出，學妹是她休學後認識的，2020年6月中到其住處，住約一周後，有認對方為乾爹。
未料，事後他說「這個事怕妹妹他們知道」，她回說「對」，他就直接回少女說「你不說，我也不說，不是就沒有人知道了」。
法院當庭勘驗結果：「畫面一開始手機出現似被推倒的聲響，緊接著出現1名女子痛苦尖叫。持手機錄影者似被推倒在地，因為手機畫面經晃動後朝著天花板拍攝。女子持續尖叫，拍攝畫面出現輕微有規律性小晃動，該名女子以尖叫方式大喊「不要」，緊接著又持續尖叫。經鑑定，少女出現創傷後壓力症候群反應，傾向她第1次也是不願意的。
合議庭審酌，他同意少女暫居其住處期間，未料，他竟然在借住期間，對少女為第1次強制性交行為，之後不知後悔改過，再次對少女為第2次強制性交，嚴重戕害其身心健康，侵害性自主決定權，且少女年齡尚輕，案發時未滿18歲，他的行為足以影響其身心健全發展。
合議庭認本案事證明確，他因少女對其第2次犯行錄影存證，僅坦承第2次性侵，否認第1次強制性交，未見完全面對司法改過的態度。另斟酌他在台南高分院已經與少女和母親達成和解，賠償80萬元，並分期支付犯罪被害人保護協會支付給少女的補償款，認他成年人故意對少年犯強制性交罪處4年2月；又成年人故意對少年犯強制性交罪處3年4月，應執行6年8月。
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