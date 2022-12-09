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男子買「魔鬼的呼吸」先以身試藥 下藥性侵兩正妹未得逞

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一名冉姓男子上網購買內含東莨菪鹼成分的強力迷藥「魔鬼的呼吸」，試圖透過網路邀約女子伺機下藥性侵，為確認藥效，冉男還先以身試藥，確定服藥後會四肢無力，昏睡1、2小時無法動彈。所幸他後來連續藉交友軟體約出兩名正妹，試圖在飲料中下藥，都被對方奮力掙脫未果，台北地檢署今依2個加重強制性交未遂罪將他起訴。

東莨菪鹼（scopolamine）常用於醫療臨床麻醉，短短數分鐘就能使人陷入失憶、昏迷，過量者會出現心肺功能衰竭甚至死亡，因此外國有毒販稱之為「惡魔的呼吸」。

檢方調查，今年7月初，冉男先上網購買一次具東莨菪鹼成分的迷藥，為確認藥效，還自己先試用，確認藥效夠強，服下後會陷入1、2小時的昏沉且全身無力後，於8月21日再度上網購買。

今年9月15、17兩日，冉男先後透過手機交友軟體鎖定兩位正妹，先約女方到夜店狂歡，再伺機在女方飲料中滴1到2滴迷藥，兩女喝下飲料後，隨即出現頭暈、無力等症狀，冉男見藥效發作，立刻將女方帶往預先訂好的旅館房間。

所幸兩名被害正妹，一看到自己被帶進旅館，立刻奮力掙扎，一位在門口就抵死不從，一陣拉扯後逃脫；另一名雖有進入房間，被冉男壓制在床，仍死命抵抗並奪門而出，事後立刻報警提告，檢警也在冉男住處起出裝有迷藥的空瓶。

冉姓男子上網購買強力迷藥「魔鬼的呼吸」，試圖邀約兩正妹至夜店伺機下藥性侵不成遭訴。 示意圖／Ingimage
冉姓男子上網購買強力迷藥「魔鬼的呼吸」，試圖邀約兩正妹至夜店伺機下藥性侵不成遭訴。 示意圖／Ingimage

性侵

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