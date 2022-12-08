國道警官性侵案外案追加起訴 上月7名官警連帶記過
前國道第9公路警察大隊鄭姓警務員，涉嫌以約炮軟體性侵15歲未成年少年，案經檢調調查，於上個月初依加重強制性交、兒少性剝削等罪起訴；另再查出13名少年也遭性侵，累計至少有22名少年受害，檢方今天再追加起訴。對此，國道警表示，11月已追究7名官警考核監督責任，各核予一至兩小過之處分。
經調查，今年9月初，前國道第9公路警察大隊二線二星鄭姓警務員，涉嫌以約炮軟體誘得15歲少年，在北市中正區某公廁性侵得逞。經少年家人偕同少年向轄區派出所報案，並在鄭男家中電腦，發現另有10多名少年的不雅照片，於9月12日拘提鄭員到案，詢問後依法送辦，翌日（13日）由臺北地方法院裁定羈押禁見。
9月13日晚上9時許，國道警召開考績委員會議，決議予以鄭員記二大過免職，第九大隊長記過一次、局長楊春鈞則報請警政署自請處分。上個月（11月）初依9件加重強制性交、兒少性剝削等罪起訴鄭男；另再查出13名少年也遭鄭男性侵，累計共有22名少年受害，今天追加起訴，移併台北地院審理。
對此，國道警察局表示，對於該員發生此事，國道警深感遺憾與抱歉。9月13日晚上9時許，立即召開考績委員會議，決議鄭員記二大過免職，第九公路警察大隊長徐進修，因內部管理鬆散遭記過1次處分，國道警察局長楊春鈞則報請警政署自請處分；另召開考績委員會議，追究副局長張夢麟 、督察長陳其鋒、第五大大隊長朱和貴，考核監督責任。
據悉，上個月（11月）國道警收到鄭員起訴書，經召開考績委員會議，除國道第九大隊（鄭任職時未滿四個月）依「考核監督責任懲處基準表」之規定不予究責外，包括前任第五大隊長黃得彰核記小過一次、現任五大大隊長朱和貴記過兩次，現任五大隊駐區督察員梁琮詠記過一次，前任五大大副大隊長吳文成申誡二次、現任副大隊長王怡仁記過一次，五大隊督察組長王劭涵記過一次、及現任交通組長劉駿業記過兩次。
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