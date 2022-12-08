惡狼專挑國中少女騙裸聊竊錄 逼出面打手槍下場判8年10個月

台中趙姓男子用臉書找國中少女搭訕聊沒幾句就成男女朋友，要求對方脫衣露胸裸聊時惡劣竊錄，並揚言散布逼對方出面朝她摸胸、下體甚至逼打手槍，前後有2名少女受害，其中1人遭糾纏騷擾1年多幾乎崩潰；法院痛批他害少女身心受折磨，依兒少性剝削等1共9罪判他8年10個月，可上訴。

檢警調查，趙男去年2月用臉書匿名向1名15歲少女謊稱自己21歲，聊沒幾次就成男女朋友，並要求她脫衣視訊裸聊，並趁機竊錄她裸露胸部畫面，後來因對方想分手，趙就以此裸照威脅「分手可以，影片會怎樣我不管」。

趙多次要少女出面到某高中體育館、土地公廟等地，撫摸她胸部、下體甚至強吻，逼她幫自己手淫等，並將過程拍成影片留存，有幾次少女哭泣反抗，趙還稱「給我摸，保證不會流出去」，少女前後趙糾纏騷擾1年多。

後來趙用類似手法再向另名15歲女學生搭訕，再次誘騙她脫衣視訊裸聊並偷截圖，還傳訊「妳不鳥我沒關係，不要怪我狠心給大家看」，並另用假帳號持續傳裸照給她騷擾，製造畫面已經遭散布外流的假象，因警方接連獲報循線追查才曝光。

審理時，趙僅就部分坦承，另辯稱雖有約少女出面摸她胸、親吻，但沒有強迫她，並否認有摸下體、叫少女幫她手淫，還聲稱拍下的影片有經過對方同意；但少女證稱，視訊遭偷拍並不知情，且因害怕趙洩漏影像才不敢反抗，另也有雙方對話、裸露照片等佐證。

法院審酌，趙男過去有妨害性自主前科，素行非佳，卻利用2名少女年幼可欺，身心均未成熟下以虛擬網路交往中感情信任，誘以裸聊視訊竊錄並用來威脅，造成2名少女身心遭受折磨。