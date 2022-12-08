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金援家計10年搏到信任 26次趁寡婦不在家性侵她女兒
1名男性上班族認為女同事守寡後家中沒男人，提供金援獲得寡婦母女信任，每週固定假藉按摩，性侵寡婦的未成年女兒；檢方認定他26次犯罪，他先坦承2次，後來全部認罪並賠錢，台北地院審理，判他可緩刑。
法官依26個成年人故意對少年犯強制猥褻罪，每罪各判有期徒刑7月，訂應執行刑9月，緩刑2年，禁止他對被害人有身體、精神上的不法侵害、騷擾。可上訴。
男性上班族是被害人母親的同事，被害人父親往生後，相當照顧這對母女，不時給予金錢上援助，時間長達10年。
檢方指控，他於2020年5月1日至2020年7月31日止共13週，每週二、五都會到台北市信義區寡婦家中，利用女同事回家前與被害人獨處，用按摩作藉口，以膝蓋壓制被害人的腳，再撫摸被害人外陰部、胸部，一共26次。
被害少女向高中輔導老師請求協助，通報信義分局，檢方偵查將他提起公訴，法院審理，他一度避重就輕，後來賠償寡婦母女金錢，與檢方認罪協商。
判決指出，他26次犯行應分論併罰，他犯後已認罪、道歉，也與被害人、被害人母親成立調解，給付賠償金完畢，獲母女同意給緩刑機會，判緩刑2年，不過，為確保被害人不再受侵擾，也判他不許再侵害、騷擾被害人。
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