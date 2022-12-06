國片醜聞！男攝影師拍清涼照竟指侵助理學妹 判4年2月

許姓男子2019年擔任知名國片「手事業」美術指導，因片中需要檳榔盒清涼照，經討論由他學妹兼助理出任模特兒，但他卻在拍攝時撫摸對方私密處、親吻，指侵得逞，事後否認；法院考量女子當下有拒絕，事後更長期失眠、服藥並當庭痛哭，加上導演李宜珊等證人指證歷歷，依強制性交罪判許有期徒刑4年2月。可上訴。

檢警調查，43歲許男和受害女子小涵（化）是學長學妹關係，先前同任國片「手事業」電影美術指導，小涵是許的助理，由於電影中需要檳榔盒上清涼照片作為道具，礙於經費無法找專業模特兒，團隊便商議由小涵出任。

據調查，小涵2019年8月19日到位在桃園市的工作室拍攝，由許男攝影，但由於小涵遲遲無法進入許要求的「煽情狀態」，許竟接續對她親嘴、舔及撫摸下體，更將手指插入下體性侵得逞，不顧小涵屢次以口頭拒絕或身體閃躲。事後小涵報警提告。

許男到案否認，辯稱當天小涵情緒沒到位，因此未經同意親她一下，並稱讚她胸部小而美，而她也主動舌吻並坐在他身上以下體磨蹭，被他推開並要求冷靜，事後他開車載她回家，過程中有說有笑，沒有異狀；許的辯護人也稱，依兩人對話紀錄，小涵對當天拍照風格及動作細節非常瞭解，且她事後沒立刻報警驗傷，證人證述也都來自小涵主觀描述，不能當作補強證據。

小涵審理時則證稱，她只知道要穿比基尼拍照，但到場後卻被要求洗澡、換情趣內衣、撕胸貼，許男則給自己喝酒、要求拿按摩棒看A片自慰等，後來許觸碰自己身體時，當下雖有拒絕也有閃躲，但因許說「他在業界很久了」，自己太過害怕，只想趕快把工作結束，才不知如何反應。