快訊

百萬戶險斷訊…有線電視大戰 蔡明忠練台生和解

世足賽／4：1擊敗韓國 巴西晉級8強迎戰克羅埃西亞

世足瞭望／克羅埃西亞PK大戰3：1勝日本 粉碎藍武士通往8強美夢

不雅影片外流家屬控辦案消極 桃警：法院審理中

中央社／ 桃園5日電

桃園某中學少女與男友分手，遭男方將不雅影片透過群組散布，少女由父親陪同報案提告，但家屬近日指控警方辦案消極，桃園分局今天表示，案件正由桃園地方法院審理中。

桃園市警局桃園分局副分局長陳怡誠接受媒體聯訪表示，少女在今年1月下旬報案後，警方依規定受理積極偵查，並開立案件證明單及通報，將涉案人及關係人等通知到案說明以釐清狀況。

陳怡誠說，期間警方審視涉案人手機內影像，因手機已重製還原，因此影像都已消失，警方也依程序申請搜索票至涉案人住處進行搜索，針對涉案人住家電腦、手機調查，並未發現相關影像，但全案仍移請桃園地方法院少年法庭偵辦。

陳怡誠指出，警方同時也發函給涉案人學校詢問，是否有相關影像或其他證據提供，經檢視學校性平案件調查資料回函，發現除了原先的5段不雅片外並沒有其他不雅影像，警方也一併將資料移送桃園地方法院少年法庭調查。

警方表示，全案在7、8月間調查完成作業，並陸續將涉及外流影片的4名少年送桃園地院少年法庭偵辦，警方強調，絕對沒有吃案問題。

延伸閱讀

桃園千塘之鄉桃花源新書發表 鄭文燦：埤塘是桃園DNA

15歲少女家人被男網友殺害 青少年怎防「網路釣魚」？

國中女提分手被外流私密片 4少年散布警法辦

桃園1萬6953戶將停水16小時 影響範圍看這裡

相關新聞

偵查小隊長疑酒後性騷 記過降調

南投縣警局多名官警包括二名副分局長、一名偵查隊長、小隊長、女偵查佐等人，十月底受警友站顧問邀請飲宴，後續前往警友台中帝寶...

「乾爹」20萬包養高中妹 騙砲、騙錢談百萬和解攏是假

高雄林姓男子說好要以每月20萬價格包養高中少女，兩人上摩鐵開房後，林不僅沒付錢，還用假鈔騙走少女1萬2500元，事後少女...

國防部站哨不准帶手機 男憲兵趁機盜取女憲兵「露點照」

林姓憲兵在國防部大樓擔任監控哨，趁與潘姓女憲兵換哨，擅自取得潘女的手機成功破解密碼，竊取潘女私密照，台北地院審理，依無故...

孫摸阿公看護胸部 女內衣驗出DNA 辯混洗衣物也沒用

台中市林姓男子在前年間照顧祖父時，趁隙親吻越南女看護、撫摸胸部，看護向外界求助後報警，林否認涉案，不過看護內衣驗出林的D...

南投偵查小隊長酒後性騷女警 遭拔官降調制服警

南投縣傳有多名警官應警友站顧問之邀赴台中宴飲，並前往其豪宅續攤，其中一名陳姓偵查小隊長酒後疑騷擾女性偵查佐，事情被爆出後...

台中男約妙齡女U2看電影性侵 賠60萬求緩刑不准有原因

台中市王姓男子去年底邀妙齡女子到西屯區U2電影館內約會，藉體型優勢性侵女子。一審判刑1年10月，王以60萬元和解，上訴二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。