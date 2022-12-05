少女擔心好友離家在外危險邀同住 反遭自己男友性侵

廖姓男子的未成年女友邀離家出走的少女暫時同住，廖男趁與少女單獨在家的機會，違反少女意願，強制口交性侵得逞。基隆地方法院審結，依故意對少年犯強制性交罪，判刑3年2月。全案可上訴。

判決指出，廖男和未成年女友2020年12月4日起，共同借宿在女友的女友人家中。同年12月6日，廖男的女友得知另一少女友人離家，借住在男性友人住處，擔心她隻身在外易發生危險，邀約對方同住，相互照應。

廖男當天受託搭載少女來借住處後，隔晚廖男的女友和留宿兩人的少女外出訪友，僅留廖男和被害少女在房內。廖男有喝酒，但未達辨識行為違法，或辨識行為能力顯著減低、欠缺程度，趁房內沒有其他人的機會，違反被害少女意願，強行口交得逞。

警方接獲被害少女及其母親報案，傳喚廖男到案偵詢後送辦，基隆地檢署檢察官偵查起訴。

法院查出，廖男在檢方偵查、法院準備程序及審理時均自白犯罪，情節與被害少女等證人證述情形大致相符，另有被害少女和廖男等人網路對話紀錄擷取照片等證據，認定廖男犯行。

法院審酌廖男不顧被害少女意願強制性交，嚴重危害少性自主決定權，導致身心受創，不應輕縱。廖男在本案以前，已有與未滿14歲女子合意性交前科，再犯對未成年少女強制性交犯行，顯見極度缺乏尊重他人身體性自主權觀念，且難以克制一己淫慾，應予嚴懲。