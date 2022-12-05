快訊

農婦心碎！無名指婚戒超閃 吳怡農坦承10月已登記結婚

有出國計畫役男注意！軍聞社發布役政訊息：93年次男子明年1月1日起成為役男

陸軍國造無人機曝光 偵蒐快狠準 4周練出合格操作手

少女擔心好友離家在外危險邀同住 反遭自己男友性侵

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

廖姓男子的未成年女友邀離家出走的少女暫時同住，廖男趁與少女單獨在家的機會，違反少女意願，強制口交性侵得逞。基隆地方法院審結，依故意對少年犯強制性交罪，判刑3年2月。全案可上訴。

判決指出，廖男和未成年女友2020年12月4日起，共同借宿在女友的女友人家中。同年12月6日，廖男的女友得知另一少女友人離家，借住在男性友人住處，擔心她隻身在外易發生危險，邀約對方同住，相互照應。

廖男當天受託搭載少女來借住處後，隔晚廖男的女友和留宿兩人的少女外出訪友，僅留廖男和被害少女在房內。廖男有喝酒，但未達辨識行為違法，或辨識行為能力顯著減低、欠缺程度，趁房內沒有其他人的機會，違反被害少女意願，強行口交得逞。

警方接獲被害少女及其母親報案，傳喚廖男到案偵詢後送辦，基隆地檢署檢察官偵查起訴。

法院查出，廖男在檢方偵查、法院準備程序及審理時均自白犯罪，情節與被害少女等證人證述情形大致相符，另有被害少女和廖男等人網路對話紀錄擷取照片等證據，認定廖男犯行。

法院審酌廖男不顧被害少女意願強制性交，嚴重危害少性自主決定權，導致身心受創，不應輕縱。廖男在本案以前，已有與未滿14歲女子合意性交前科，再犯對未成年少女強制性交犯行，顯見極度缺乏尊重他人身體性自主權觀念，且難以克制一己淫慾，應予嚴懲。

法院再衡量廖男坦承犯行，尚知悔悟，且非全然無意賠償，依犯罪動機、手段、犯罪所生危害、高職肄業、無業等情狀，處有期徒刑3年2月。

廖男違反少女意願，強制口交性侵得逞。基隆地方法院審結，依故意對少年犯強制性交罪，判刑3年2月。記者邱瑞杰／攝影
廖男違反少女意願，強制口交性侵得逞。基隆地方法院審結，依故意對少年犯強制性交罪，判刑3年2月。記者邱瑞杰／攝影

未成年 基隆

延伸閱讀

他騎機車不戴安全帽被攔查 後座女友掉落毒品送辦

為私吞百萬…2人遭割頸、槍殺裝桶棄屍 遺屬分獲被害補償81、43萬

遭16歲女友拖進KTV廁所「吹吹」 法官認處男是被害者判無罪

南加內陸殺3人綁架少女的惡警 竟通過入職前背景調查

相關新聞

台中男約妙齡女U2看電影性侵 賠60萬求緩刑不准有原因

台中市王姓男子去年底邀妙齡女子到西屯區U2電影館內約會，藉體型優勢性侵女子。一審判刑1年10月，王以60萬元和解，上訴二...

少女擔心好友離家在外危險邀同住 反遭自己男友性侵

廖姓男子的未成年女友邀離家出走的少女暫時同住，廖男趁與少女單獨在家的機會，違反少女意願，強制口交性侵得逞。基隆地方法院審...

男大生趁室友酒醉猥褻與性侵 慘判賠50萬獲緩刑

桃園市洪姓男子今年2月凌晨和室友在宿舍喝酒，見其中一名男同學不勝酒力，便將他攙扶回房休息，清早卻起色心，趁同學熟睡時脫掉...

前女友劈腿4年後帶女投靠 過20年才發現女兒不是他的種

林姓男子2001年和林姓前女友「奉子成婚」，婚姻持續5年就以離婚收場，林男直到2年前才發現已經23歲的女兒根本不是他的，...

交友軟體約回家聊天 桃園女指侵女大生慘賠25萬獲緩刑

李姓女子在知名同志交友軟體認識一名女大學生，約對方到桃園市租屋處聊天，想不到卻色心大起，不顧拒阻將她壓在床上撫摸私密處，...

被提分手抓狂要硬上 女友激烈反抗 他一度不能勃起

越南籍劉姓移工不滿女友提分手，在宿舍性侵因對方反抗一度無法勃起，一審依侵入住宅強制性交罪等判劉3年6月、驅逐出境；二審認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。